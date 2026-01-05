Šta nam zvijezde donose danas?

Ovan

Fokus se polako pomjera sa planova na konkretna djela, jer osjećate nalet nove energije. U vezama partner očekuje više inicijative i jasno definisan cilj, dok slobodni mogu dobiti neočekivan poziv za kafu koji će im popraviti raspoloženje. Pripazite na nagle pokrete i fizički zamor.

Bik

Vaša praktičnost danas dolazi do punog izražaja, naročito u rješavanju kućnih pitanja ili finansijskih dilema. Zauzeti će osjetiti duboku povezanost kroz sitne znake pažnje, dok slobodni polako gube strpljenje za površne razgovore i traže nekog ko ih zaista razumije. Zdravlje je stabilno uz kvalitetan san.

Blizanci

Komunikacija je i dalje u prvom planu, ali pazite da ne obećate više nego što možete ispuniti. Zauzeti će uživati u zajedničkim hobijima sa voljenom osobom, dok slobodni preko društvenih mreža mogu ostvariti zanimljiv kontakt sa osobom iz drugog grada. Unosite više tečnosti i izbjegavajte zagušljive prostorije.

Rak

Osjećate se emocionalno stabilnije iako vas neke sitnice iz prošlosti i dalje mogu nakratko dekoncentrisati. U odnosima je važno da budete iskreni o svojim strahovima, slobodni će osjetiti privlačnost prema nekome ko zrači mirom i ozbiljnošću. Lagana šetnja na svježem vazduhu pomoći će vam da razbistrite misli.

Lav

Danas blistate i imate osjećaj da je lakše doći do kompromisa nego inače. Zauzeti Lavovi bi trebalo da dopuste partneru da vodi glavnu riječ u organizaciji večeri, dok su slobodni spremni da pokažu svoje simpatije prema jednoj osobi. Osjećate se vitalno, ali ne zanemarujte potrebu za odmorom.

Djevica

Vaš fokus ostaje na organizaciji, ali danas se javlja želja da malo više pažnje posvetite sopstvenom odmoru. U vezi se otvara tema o nekom zajedničkom putovanju ili ulaganju u dom, slobodni će cijeniti intelektualnu povezanost sa nekim koga su skoro upoznali. Mogući su bolovi u vratnom dijelu kičme, pa obratite pažnju na držanje.

Vaga

Harmonija u okruženju vam je prioritet, pa ćete se truditi da izgladite sve nesporazume koji su se nakupili. Partner će cijeniti vašu spremnost na kompromis i zajedničko vrijeme bez telefona, slobodne Vage će biti u centru pažnje u većem društvu. Zdravlje je odlično, ali bi vam prijala neka lagana fizička aktivnost.

Škorpija

Danas imate moć da proniknete u suštinu svake situacije, što vam pomaže da donesete bitne odluke. Emocije su mirnije, pa će zauzeti lakše objasniti svoje potrebe voljenoj osobi bez straha. Slobodni mogu osjetiti jaku hemiju sa nekim ko je u početku bio samo prijatelj. Potreban vam je miran kutak.

Strijelac

Optimizam je vaša najjača strana danas i on će vam pomoći da prebrodite sitne dnevne zastoje. Zauzeti će planirati neku vrstu avanture ili izlet, dok slobodni mogu očekivati uzbudljivu poruku od osobe koja im je odavno simpatična. Zdravlje je sasvim dobro, ali nemojte testirati granice svoje izdržljivosti.

Jarac

Radna etika vam ne da mira ni danas pa ćete vjerovatno završiti nekoliko obaveza prije vremena. Partner bi mogao prigovoriti na vašu preokupiranost poslom, pa mu pokažite da vam je i dalje najvažniji, slobodni se vraćaju sebi i svojim hobijima, ne osjećajući pritisak da bilo kome polažu račune. Pripazite na kosti i zglobove.

Vodolija

Nove ideje ne prestaju da dolaze, ali danas je bolje da ih samo zabilježite nego da odmah krenete u realizaciju. U emotivnim odnosima potrebna je veća doza strpljenja i razumijevanja za partnera, slobodni bi mogli slučajno sresti osobu koja će ih podsjetiti na stare snove. Osjećate se dobro.

Ribe

Vaša intuitivna strana je i danas vrlo naglašena, što vam pomaže da prepoznate ko vam je zaista odan. Zauzeti će pronaći mir u malim ritualima sa partnerom, dok slobodni maštaju o nekome ko je fizički udaljen od njih. Zdravstveno, imunitet vam je i dalje na testu, ne zanemarujte vitamin C u ishrani.