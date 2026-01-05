Logo
Tramp: SAD bi mogle da izvedu novi vojni udar na Venecuelu

Izvor:

Tanjug

05.01.2026

07:11

Komentari:

1
Трамп: САД би могле да изведу нови војни удар на Венецуелу
Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države mogle da izvedu i drugi vojni udar na Venecuelu nakon hapšenja predsjednika te zemlje Nikolasa Madura, ukoliko preostali članovi vlade ne budu sarađivali u njegovim naporima da se stanje u toj zemlji "dovede u red", i dodao da su SAD "glavne" u Venecueli.

Tramp je novinarima u predsjedničkom avionu "Air Forse One" rekao i da su SAD nakon dešavanja tokom vikenda "preuzele kontrolu" nad Venecuelom, ali da istovremeno komuniciraju sa novim rukovodstvom u Karakasu, prenosi danas "Gardijan".

свиња свиње

Društvo

Da li je došlo do porasta cijena prasića pred Božić?

"Razgovaramo sa ljudima koji su upravo položili zakletvu. Ne pitajte me ko je glavni, jer ću vam dati odgovor koji će biti veoma kontroverzan", naveo je Tramp, odgovarajući na pitanje da li je razgovarao sa privremenom liderkom, odnosno potpredsjednicom Venecuele Delsi Rodrigez.

Na insistiranje novinara da pojasni svoju izjavu, Tramp je rekao da to znači da su Sjedinjenje Američke Države zapravo glavne u Venecueli.

Donald Tramp

Venecuela

Komentari (1)
