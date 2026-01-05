Da li je došlo do porasta cijena prasića pred Božić?

Iako je bilo najavljivano da bi pred praznike i Božić moglo doći do skoka cijena prasića, to se ipak nije dogodilo, a trenutno oni koštaju šest do sedam KM po kilogramu u Republici Srpskoj.

Potvrđuju ovo uzgajivači svinja, koji kažu da su takvu cijenu uzrokovali dobra ponuda na tržištu te veći uvoz.

Mišo Maljčić, predsjednik Udruženja uzgajivača svinja Republike Srpske, za "Nezavisne novine" kaže da je cijena stabilna, kao i da ima dovoljno prasadi.

"Ne očekujemo da će doći do promjene za ovih nekoliko dana. Potražnje ima, ali je manja nego što je to bilo proteklih godina. Mislim da će se, kako se približava Božić, povećati interesovanje", istakao je Maljčić.

Pojašnjava da je mnogo prasića uvezeno te da je velika ponuda na tržištu, ali da je upitan kvalitet tog mesa.

"Uvezeno je dosta očišćenih prasadi, a iako je mnogo slabiji kvalitet u ponudi na kraju kod tog pečenog mesa, ipak je prisutno na tržištu. Sve zavisi od toga ko se za šta opredijeli, neko voli čitavo prase, neko na kilogram, dok drugima nije bitno da li je zamrznuto ili nije", kazao je Maljčić.

Prema riječima Stojana Marinkovića, predsjednika Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske, trenutno nema neke euforije kada je u pitanju potražnja za prasićima.

On za "Nezavisne novine" potvrđuje da se cijene kreću od šest do sedam KM, u zavisnosti od kilaže.

Kako kaže, bilo je realno očekivati da će doći do povećanja cijena, jer je tako bilo godinama, ali izgleda da nema pravila.

"Prema mojim saznanjima, dosta ljudi je, plašeći se visokih cijena, nabavilo prasad još u novembru, stavilo u zamrzivače te čekaju božićne praznike", naglasio je Marinković.

Iz "Mesnice kod Laze", Banjaluka, za "Nezavisne" kažu da oni prodaju samo svježu prasetinu.

"Nemamo u ponudi praseće pečenje, a kilogram svježeg mesa kod nas košta 18 KM", navode iz ove mesnice.

Banjalučanin Miloš K. ističe da već godinama kupuju svega dva-tri kilograma pečenog mesa, tek da imaju za božićni ručak.

"Zaista nema potrebe za većim količinama, jer smo manja porodica i ne želimo da to meso bude danima u hladnjaku. Rijetko se sve pojede, pa nam je najlakše da kupimo tek toliko koliko nam treba za ručak, da ne bismo kasnije bacali", rekao je Miloš K.

Podsjetimo, prethodnih mjeseci prasići su koštali od 3,5 do pet KM žive vage, u zavisnosti od regije, ali i potražnje, dok je u novembru došlo do povećanja cijene, koja je išla do šest KM po kilogramu. Kako su ranije kazali uzgajivači svinja, oni na cijenu od 3,5 do pet KM nemaju ostatka, odnosno u teškom su gubitku.