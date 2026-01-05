Logo
Large banner

Da li je došlo do porasta cijena prasića pred Božić?

05.01.2026

07:07

Komentari:

0
Да ли је дошло до пораста цијена прасића пред Божић?
Foto: Pexel/cottonbro studio

Iako je bilo najavljivano da bi pred praznike i Božić moglo doći do skoka cijena prasića, to se ipak nije dogodilo, a trenutno oni koštaju šest do sedam KM po kilogramu u Republici Srpskoj.

Potvrđuju ovo uzgajivači svinja, koji kažu da su takvu cijenu uzrokovali dobra ponuda na tržištu te veći uvoz.

Mišo Maljčić, predsjednik Udruženja uzgajivača svinja Republike Srpske, za "Nezavisne novine" kaže da je cijena stabilna, kao i da ima dovoljno prasadi.

"Ne očekujemo da će doći do promjene za ovih nekoliko dana. Potražnje ima, ali je manja nego što je to bilo proteklih godina. Mislim da će se, kako se približava Božić, povećati interesovanje", istakao je Maljčić.

Pojašnjava da je mnogo prasića uvezeno te da je velika ponuda na tržištu, ali da je upitan kvalitet tog mesa.

"Uvezeno je dosta očišćenih prasadi, a iako je mnogo slabiji kvalitet u ponudi na kraju kod tog pečenog mesa, ipak je prisutno na tržištu. Sve zavisi od toga ko se za šta opredijeli, neko voli čitavo prase, neko na kilogram, dok drugima nije bitno da li je zamrznuto ili nije", kazao je Maljčić.

Prema riječima Stojana Marinkovića, predsjednika Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske, trenutno nema neke euforije kada je u pitanju potražnja za prasićima.

On za "Nezavisne novine" potvrđuje da se cijene kreću od šest do sedam KM, u zavisnosti od kilaže.

Kako kaže, bilo je realno očekivati da će doći do povećanja cijena, jer je tako bilo godinama, ali izgleda da nema pravila.

свијеће-свијећа-спц-05092025

Republika Srpska

Danas parastos Srbima ubijenim na Božić u Kravici

"Prema mojim saznanjima, dosta ljudi je, plašeći se visokih cijena, nabavilo prasad još u novembru, stavilo u zamrzivače te čekaju božićne praznike", naglasio je Marinković.

Iz "Mesnice kod Laze", Banjaluka, za "Nezavisne" kažu da oni prodaju samo svježu prasetinu.

"Nemamo u ponudi praseće pečenje, a kilogram svježeg mesa kod nas košta 18 KM", navode iz ove mesnice.

Banjalučanin Miloš K. ističe da već godinama kupuju svega dva-tri kilograma pečenog mesa, tek da imaju za božićni ručak.

"Zaista nema potrebe za većim količinama, jer smo manja porodica i ne želimo da to meso bude danima u hladnjaku. Rijetko se sve pojede, pa nam je najlakše da kupimo tek toliko koliko nam treba za ručak, da ne bismo kasnije bacali", rekao je Miloš K.

Podsjetimo, prethodnih mjeseci prasići su koštali od 3,5 do pet KM žive vage, u zavisnosti od regije, ali i potražnje, dok je u novembru došlo do povećanja cijene, koja je išla do šest KM po kilogramu. Kako su ranije kazali uzgajivači svinja, oni na cijenu od 3,5 do pet KM nemaju ostatka, odnosno u teškom su gubitku.

Podijeli:

Tagovi:

prasići

cijena

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пензионери данас ишчекују поштара: Почиње исплата

BiH

Penzioneri danas iščekuju poštara: Počinje isplata

2 h

0
Данас парастос Србима убијеним на Божић у Кравици

Republika Srpska

Danas parastos Srbima ubijenim na Božić u Kravici

2 h

0
Отварање нове болнице у Требињу "Свети архиђакон Стефан-9.јануар"

Republika Srpska

Otvaranje nove bolnice u Trebinju "Sveti arhiđakon Stefan-9.januar"

2 h

1
Данас је Туциндан: Зашто је важно вратити све дугове и спремити печеницу

Društvo

Danas je Tucindan: Zašto je važno vratiti sve dugove i spremiti pečenicu

3 h

0

Više iz rubrike

Данас је Туциндан: Зашто је важно вратити све дугове и спремити печеницу

Društvo

Danas je Tucindan: Zašto je važno vratiti sve dugove i spremiti pečenicu

3 h

0
Почиње исплата: Спреман новац за многе пензионере у БиХ

Društvo

Počinje isplata: Spreman novac za mnoge penzionere u BiH

12 h

0
Младићу из Добоја треба наша помоћ: Годинама бије тешку битку

Društvo

Mladiću iz Doboja treba naša pomoć: Godinama bije tešku bitku

14 h

0
Обустављен саобраћај за теретна возила на више дионица

Društvo

Obustavljen saobraćaj za teretna vozila na više dionica

15 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

45

Zabilježen rast kriptovaluta: Bitkoin predvodi tržište

09

38

Stiže zaslužena nagrada: Ova 3 znaka konačno pune novčanike do vrha

09

32

Požar u Hitnoj pomoći, ima mrtvih

09

32

Akcija ”Kalibar”: Oduzeta puška i meci

09

27

Zvorničanin prijavljen za nelegalnu trgovinu automobilima

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner