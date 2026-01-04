Logo
Mladiću iz Doboja treba naša pomoć: Godinama bije tešku bitku

Izvor:

ATV

04.01.2026

19:35

Komentari:

0
Младићу из Добоја треба наша помоћ: Годинама бије тешку битку
Foto: ATV

Denis Delić iz Makljenovca tri godine bije bitku sa karcinomom. Prvu je dobio, nakon operacije želuca u Turskoj, ali posljednja kontrola pokazala je da se bolest vratila. Ljekari savjetuju novi zahvat, što prije, za šta je potrebno 25. 000 evra.

"Bolest kao bolest izdržaću, ali neizvjesnost ako ne skupim novac džaba, ovdje nema stručnjaka da me operiše", rekao je Denis Delić.

"Ne znam broja tegli i ne znam broja sati, lakše bi mi bilo reći koliko sati nisam spavala nego koliko sam sati radila jer teško je imati dijete sa karcinomom teko je gledati patnju djeteta", rekla je Munira Memagić, majka.

Na nju nisu ostali imuni sugrađani. Saška je pripremila cvjetne aranžmane. David, nije zaboravio kada su njemu pomogli da skupi novac za operaciju srca, obukao je kostim i slikao se s najmlađi,

"Da ja vratim dobro za dobro, naravno ali takođe i božićni post nam je trenutno vrijeme darivanja vrijeme svega poklanjanja, pa ako je moj poklon ovo ovo je najmanje što bi mogao uraditi", rekao je David Jelić.

"Daj da joj nekako pomognemo i ona je majka, majka je majka u svim nacionalnostima", rekla je Saška Popović, organizator bazara

To se nije gledalo. Prolaznici su kupovali u želji da pomognu.

Svaka vaša marka je život za mog sina poručuje Munira. Osim kupovinom njenih proizvoda oni koji žele mogu pomoći i uplatama na račun, koji je dostupan na njenoj fejsbuk stranici.

