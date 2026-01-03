Najavljeni problemi: Ovi dijelovi će biti najviše na udaru

Meteorolozi u BiH najavili su za nedjelju, 4. januara, veće količine snježnih padavina.

Kako je navedeno na stranici BH Meteo, snijeg će padati u dijelovima BiH i tokom cijele naredne sedmice, ali u manjim količinama nego u nedjelju.

Meteorolozi za sutra (04. januar), ali i za veći dio naredne sedmice najavljuju snježne padavine u Bosni i Hercegovini.

Problemi

Uz objavljen grafički prikaz, meteorolozi su najavili probleme koje će snijeg uzrokovati u dijelovima BiH.

"Spremite lopate za snijeg, neki će usljed teškog i mokrog snijega imati problema sa nestankom električne energije uz probleme na putnim pravcima. Većinu očekuje 10-30, lokalno i do 50 centimetara snijega", poručuju meteorolozi.

Prema grafičkom prikazu, snijega će biti u sjevernijim dijelovima, dok će dijelovi jugozapadne Bosne, sjevera Hercegovine i jugoistoka Bosne biti na granici kiše i snijega, ali većinom bi trebala biti kiša, lokalno i obilnija.

"Najviše padavina biće u Hercegovini i na jugozapadu Bosne gdje količina padavina do ponedjeljka može prelaziti lokalno 100 milimetara, a većinom se očekuje 40 do 80 milimetara. Obilne padavine kreću od večeras (03. januara) u Hercegovini, a sutra (04. januara) od jutarnjih sati postepeno i u ostatku zemlje", najavljuje se u prognozi BH Meteo.