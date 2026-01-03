Logo
Large banner

Najavljeni problemi: Ovi dijelovi će biti najviše na udaru

Autor:

Stevan Lulić

03.01.2026

15:25

Komentari:

0
Најављени проблеми: Ови дијелови ће бити највише на удару
Foto: RTRS

Meteorolozi u BiH najavili su za nedjelju, 4. januara, veće količine snježnih padavina.

Kako je navedeno na stranici BH Meteo, snijeg će padati u dijelovima BiH i tokom cijele naredne sedmice, ali u manjim količinama nego u nedjelju.

Новац

Ekonomija

Ove marke su povučene, šta ako ih niste zamijenili

Meteorolozi za sutra (04. januar), ali i za veći dio naredne sedmice najavljuju snježne padavine u Bosni i Hercegovini.

Problemi

Uz objavljen grafički prikaz, meteorolozi su najavili probleme koje će snijeg uzrokovati u dijelovima BiH.

"Spremite lopate za snijeg, neki će usljed teškog i mokrog snijega imati problema sa nestankom električne energije uz probleme na putnim pravcima. Većinu očekuje 10-30, lokalno i do 50 centimetara snijega", poručuju meteorolozi.

Ирска

Svijet

Irska Hrvatima nudi do 70 hiljada evra, ne moraju ni da žive tamo

Prema grafičkom prikazu, snijega će biti u sjevernijim dijelovima, dok će dijelovi jugozapadne Bosne, sjevera Hercegovine i jugoistoka Bosne biti na granici kiše i snijega, ali većinom bi trebala biti kiša, lokalno i obilnija.

"Najviše padavina biće u Hercegovini i na jugozapadu Bosne gdje količina padavina do ponedjeljka može prelaziti lokalno 100 milimetara, a većinom se očekuje 40 do 80 milimetara. Obilne padavine kreću od večeras (03. januara) u Hercegovini, a sutra (04. januara) od jutarnjih sati postepeno i u ostatku zemlje", najavljuje se u prognozi BH Meteo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi:

Snijeg

Vrijeme

Vremenska prognoza

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Стручњак открива: Aко се осјећате нервозно, потребно је само да запјевате

Savjeti

Stručnjak otkriva: Ako se osjećate nervozno, potrebno je samo da zapjevate

4 h

0
Генијалан трик помоћу ког ће ципеле постати водоотпорне за само 5 минута

Savjeti

Genijalan trik pomoću kog će cipele postati vodootporne za samo 5 minuta

4 h

0
Трагичан крај потраге: Пронађено тијело мушкарца

Region

Tragičan kraj potrage: Pronađeno tijelo muškarca

4 h

0
klkuč, nekretnina, vrata

Savjeti

Oprez: Svako ko ostavlja ključ u bravi tokom noći pravi veliku grešku

4 h

0

Više iz rubrike

Сутра је најљепши празник посвећен очевима: Овај обичај се обавезно поштује

Društvo

Sutra je najljepši praznik posvećen očevima: Ovaj običaj se obavezno poštuje

4 h

0
Сутра наранџасто упозорење због обилних падавина и новог снијега

Društvo

Sutra narandžasto upozorenje zbog obilnih padavina i novog snijega

5 h

0
Сутра захлађење и обилније падавине

Društvo

Sutra zahlađenje i obilnije padavine

5 h

0
Денис Делић, хуманитарна акција

Društvo

Za operaciju u Turskoj potrebno 50.000 KM: Pomozimo Denisu u borbi sa opakom bolešću

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

58

Savjet njemačkih majstora za hladne noći: Ovo treba da držite u autu

18

57

Centralne vijesti, 03.01.2026.

18

51

Todor je prva beba rođena u ovoj godini u Prijedoru

18

38

Ovo je jedinica koja je zarobila Nikolasa Madura

18

27

Katarina Grujić završila u bolnici - otkazan nastup

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner