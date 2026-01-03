Sutra zahlađenje i obilnije padavine

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje pogoršanje vremena uz obilnije padavine i zahlađenje, te maksimalnu temperaturu vazduha od nula do tri stepena Celzijusova.

Već tokom noći jača kiša i pljuskovi sa grmljavinom zahvatiće Hercegovinu, a zatim i zapadne predjele, gdje se očekuju jače snježne padavine, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Do jutra će padavine zahvatiti sve krajeve pa će tokom dana biti oblačno i sve hladnije uz obilniji snijeg u svim predjelima, osim Hercegovine gdje se očekuju obilna kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom.

Jače padavine se nastavljaju i tokom večeri i naredne noći pa se u većini krajeva očekuje 10 do 30 centimetara snijega u nižim krajevima i do pola metra u višim predjelima.

Najmanje snijega biće na krajnjem sjeverozapadu i jugoistoku, oko pet centimetara.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, na jugoistoku i u Hercegovini umjeren, na udare i jak južni.

U većini predjela danas je pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u Hercegovini pada kiša, a u ostalim predjelima snijeg.