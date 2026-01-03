Logo
Putevi Srpske: Mehanizacija na terenu, ekipe spremne da intervenišu

Izvor:

SRNA

03.01.2026

11:27

Foto: Srna

Sva raspoloživa mehanizacija Puteva Republike Srpske na terenu je 24 časa zbog najavljenih snježnih padavina, ekipe putara su u pripravnosti i spremne da intervenišu s ciljem bezbjednog odvijanja saobraćaja, rečeno je Srni u ovom preduzeću.

Iz Puteva apeluju da svi učesnici u saobraćaju budu posebno oprezni jer se, prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, sutra očekuju jače snježne padavine uz formiranje i porast snježnog pokrivača.

Љубиша Ћосић

Republika Srpska

Ćosić: Park prirode "Trebević" osnovan s ciljem zaštite, razvoja i upravljanja prirodnim resursima

Podsjećaju da je od 1. novembra do 1. aprila obavezna upotreba zimske opreme na vozilima, te da bez nje vozači ne bi trebali uopšte da kreću na put.

- Vozačima se skreće pažnja na oprez i strogo pridržavanje saobraćajne signalizacije, uz prilagođavanje brzine - poručili su iz ovog preduzeća.

Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda saopšteno je da se tokom noći očekuje jače pogoršanje vremena uz obilnije padavine i zahlađenje.

Бањалука, вријеме, снијег

Društvo

Nova godina donosi pravu zimu: Snijeg, ledena kiša i minusi širom BiH

Do jutra će padavine zahvatiti sve krajeve pa će tokom dana biti oblačno i sve hladnije uz obilniji snijeg u svim predjelima osim Hercegovine gdje se očekuju obilna kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom.

