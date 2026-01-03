Darko Lazić otkrio da li planira proširenje porodice

Folker Darko Lazić ne krije da mu je godina za nama bila vrlo uspješna, a sa suprugom Katarinom je sumirao sve što mu se desilo u proteklih 365 dana.

Iako je priznao da mu je glavna želja za 2026. godinu proširenje porodice, Katarina nije bila saglasna sa njim.

Svijet Među povrijeđenima u požaru i državljanin BiH

“Protekla godina nam je bila luda i nezaboravna”, rekla je Kaća kroz smijeh, a Darko se nadovezao.

“Bila je zaista lijepa, osim ako izuzmemo onu saobraćajnu nezgodu koja nam se dogodila pred kraj godine. To je zaista jedino ružno što nam se desilo, ostalo sve pamtimo kao lijepe trenutke. Volio bih da u 2026. nadogradim ono što je falilo i da dobijemo još jednu bebicu, ali Kaća se nešto nećka”, rekao je Darko, a njegova supruga je otkrila koji je razlog toga:

“Ćerka Srna je još uvijek mala i samo se zato dvoumim, mada me svi savjetuju da to uradimo što prije jer je tako lakše.”

Oni su se osvrnuli i na odrastanje kćerke.

“Srna je relativno skoro prohodala, tako da je jurnjava po kući za njom ono što najčešće radimo. Kaća to zapravo više radi, a ja sam zadužen za neki drugi dio. Spavam sa ćerkom, jedemo zajedno i naravno, pjevam joj. Iako ima godinu dana i dva mjeseca, već je počela da reaguje na muziku. Topim se kada joj pustim neku narodnu pjesmu, a ona skače i igra. Volio bih da se moja djeca bave muzikom. Najstarija ćerka Lorena ima muzičkog talenta, jako dobro pjeva. Kada bi Aleksej i Srna imali talenta, naravno da bih ih podržao u tome. Nije svrha da pustiš djecu da se bave muzikom, a nisu stvoreni za to”, istakao je pjevač, a Kaća nam je otkrila da li i ona ima iste želju za nasljednicu.

Svijet Srušila se višespratnica u izgradnji, ima mrtvih

“Podržala bih ćerku da se bavi muzikom jedino ukoliko bude imala talenat na tatu, a karakter na mamu”, rekla je kroz smijeh.

Lazići su naglasili da djecu vaspitavaju zajedno, te da se nadaju da će usvojiti samo dobro.

“Iskren da budem, ni ja ne bih volio da nijedno moje dijete prođe kroz ono kroz šta sam ja prolazio. Odrastao sam u drugačijem vremenu, kafansko sam dijete i zato sam svjestan onoga kako ne treba da se radi, tako da ću im na vrijeme ukazivati na te greške i prepriječiti loš put”, rekao je Darko, a Kaća je dodala:

“Darko zna kako ne treba, a ja znam kako treba, tako da ćemo zajedničkim snagama da ih izvedemo na pravi put. Namjerno kažem u množini jer su to sve naša djeca”.