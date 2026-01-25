Logo
"Tramp je dobio poziv da posjeti Rusiju": Hoće li u Moskvu?

Izvor:

Agencije

25.01.2026

17:13

Foto: Tanjug/AP

Predsjednik SAD Donald Tramp dobio je u Enkoridžu poziv da posjeti Rusiju, saopštio je danas zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov za TASS.

„Naravno, predsjedniku Trampu je upućen poziv da posjeti Rusku Federaciju u Enkoridžu“, rekao je diplomata, komentarišući prijedlog ruskog predsjednika Vladimira Putina nakon tog sastanka da se sljedeći sastanak održi u Moskvi.

Rjabkov je dodao da ova ideja od tada nije dobila nikakav praktičan razvoj.

„Kao i sa drugim mjestima za kontakt između predsjednika Rusije i Sjedinjenih Država, naš stav je čvrst: prvo sadržaj, pa dogovor o mjestu održavanja“, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Ruske Federacije.

