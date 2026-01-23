Poruka iz Kremlja nakon pregovora: Bez teritorijalnog rješenja nema trajnog mira

Održan je sastanak predsjednika Ruske Federacije Vladimira Vladimiroviča Putina sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD Stivom Vitkofom, kao i sa Džaredom Kušnerom i Džošuom Grinbaumom, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.

Kako je objasnio, posljednji učesnik je viši savjetnik Bijele kuće, specijalista za ekonomska pitanja i on se po prvi put pridružio američkoj delegaciji.

"Pregovori su trajali oko četiri sata i bili su izuzetno sadržajni, konstruktivni i, rekao bih, krajnje otvoreni i povjerljivi", poručio je Ušakov.

Dodao je da su sagovornici, kao što je poznato, doputovali iz Davosa, gdje su bukvalno do samog polaska za Moskvu učestvovali u nizu događaja zajedno sa svojim predsjednikom Donaldom Trampom, uključujući i one koji su se ticali rješenja ukrajinskog sukoba.

"Oni su, što se kaže, iz prve ruke podijelili svoje utiske i svježe procjene susreta predsjednika SAD u Davosu sa Zelenskim, kome su i Vitkof i Kušner lično prisustvovali. Takođe su dali ocjenu i drugim kontaktima koje su imali tokom decembra i januara u Mar-a-Lagu na Floridi, kao i u više evropskih prestonica", istakao je pomoćnik šefa ruske države.

Svijet Sastanak Putina i Vitkofa trajao više od tri i po sata

U cjelini, nastavio je on, mogao bih da kažem da je susret predsjednika Rusije sa američkim predstavnicima bio posebno usmjeren na dobijanje informacija o rezultatima kontakata Amerikanaca sa Ukrajincima i evropskim partnerima, kao i na to da se zajednički, takoreći "u četiri oka", odrede parametri daljih koraka.

"I naredni korak u tom pravcu je usaglašen. Dogovoreno je da već danas, u petak 23. januara, u Abu Dabiju bude održana prva sednica trilateralne radne grupe za bezbjednosna pitanja – što znači uz učešće predstavnika Rusije, SAD i Ukrajine", naglasio je Ušakov.

Napomenuo je da će se paralelno s tim, takođe u Abu Dabiju, sastati i rukovodioci bilateralne radne grupe za ekonomska pitanja – Rusija–SAD, Kiril Dmitrijev i Stiv Vitkof.

"Naša pregovaračka grupa za bezbjednosna pitanja već je formirana i u najskorijim časovima polazi u Ujedinjene Arapske Emirate. U njen sastav uključeni su i predstavnici rukovodstva Ministarstva odbrane, na čelu sa načelnikom Glavne uprave Generalštaba, admiralom Kostjukovom", rekao je Ušakov, dodavši da je delegacija upravo dobila od predsednika Rusije konkretna uputstva, uzimajući u obzir sve detalje današnjeg razgovora sa američkom stranom.

Kao najvažnije što je tokom pregovora Putina sa Amerikancima ponovo konstatovano je da bez rješavanja teritorijalnog pitanja po formuli dogovorenoj u Enkoridžu ne treba računati na postizanje dugoročnog rješenja.

"Mi smo, kako je i Vladimir Putin naglašavao, iskreno zainteresovani za rješavanje ukrajinske krize političko-diplomatskim sredstvima. Međutim, dok se to ne dogodi, Rusija će nastaviti da dosledno ostvaruje ciljeve Specijalne vojne operacije upravo na bojnom polju, gde Oružane snage Ruske Federacije drže stratešku inicijativu", poručio je pomoćnik ruskog lidera.

Osim toga, naglasio je da su na sastanku u Kremlju razmatrane i inicijativa Donalda Trampa o osnivanju Odbora za mir, niz regionalnih pitanja, kao i situacija oko Grenlanda.

Društvo Danas je dan praštanja: Ovo je važna molitva mlađem bratu Vasilija Velikog

"Tokom razjmene mišljenja o Odboru za mir, naglašena je naša spremnost da u budžet te strukture usmjerimo milijardu dolara iz ruskih sredstava koja je još prethodna američka administracija zamrzla. Preostala sredstva od naših zamrznutih rezervi u SAD mogla bi biti usmjerena na obnovu teritorija pogođenih borbenim dejstvima, nakon zaključenja mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine. Razgovori o ovoj temi biće nastavljeni u okviru bilateralne ekonomske radne grupe", istakao je Ušakov.

Posebno je istakao da su pitanja daljeg razvoja bilateralnih rusko-američkih odnosa razmatrana na konceptualnom nivou, polazeći od toga da ove zemlje imaju ogroman potencijal za saradnju u najrazličitijim oblastima.

"Američki predstavnici već prave određene planove koji bi mogli biti realizovani nakon rješavanja ukrajinskog konflikta", otkrio je Ušakov.

Što se tiče današnjeg sastanka radne grupe za bezbjednosna pitanja, ukazao je na to da je američka strana, mora se priznati, učinila mnogo za njegovu pripremu i da se nada da će taj sastanak biti uspešan i otvoriti perspektive za napredak u cijelom kompleksu pitanja vezanih za okončanje konflikta i postizanje dogovora o mirnom rešenju.

"U cjelini, još jednom ponavljam, sastanak koji je upravo završen u Kremlju bio je u svakom smislu koristan i za našu i za američku stranu.

Dogovoreno je da će ruska i američka strana i ubuduće održavati intenzivne kontakte, kako po ukrajinskom pitanju, tako i po drugim temama", zaključio je pomoćnik Vladimira Putina, prenosi RT Balkan.