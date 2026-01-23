Sastanak Putina i Vitkofa trajao više od tri i po sata

Razgovori predsjednika Rusije Vladimira Putina i specijalnog izaslanika američkog predsjednika Stivena Vitkofa i biznismena Džareda Kušnera o ukrajinskoj krizi završeni su u Kremlju.

Sastanak je trajao više od tri i po sata.

Sa ruske strane, sastanku su prisustvovali pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov i specijalni izaslanik Kiril Dmitrijev, dok se u američkoj delegaciji, osim Vitkofa i Kušnera, nalazio i komesar savezne službe za nabavke Uprave za opšte usluge SAD Džoš Gruenbaum.