Sastanak Putina i Vitkofa trajao više od tri i po sata

Izvor:

Sputnjik

23.01.2026

07:03

Komentari:

0
Foto: Tanjug / AP / Kremlin Pool Photo

Razgovori predsjednika Rusije Vladimira Putina i specijalnog izaslanika američkog predsjednika Stivena Vitkofa i biznismena Džareda Kušnera o ukrajinskoj krizi završeni su u Kremlju.

Sastanak je trajao više od tri i po sata.

Влада Републике Српске-19012026

Republika Srpska

Vlada Srpske zvanično stupa na dužnost

Sa ruske strane, sastanku su prisustvovali pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov i specijalni izaslanik Kiril Dmitrijev, dok se u američkoj delegaciji, osim Vitkofa i Kušnera, nalazio i komesar savezne službe za nabavke Uprave za opšte usluge SAD Džoš Gruenbaum.

Vladimir Putin

Stiv Vitkof

