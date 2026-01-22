Sastanak Putina sa Vitkofom i Kušnerom

Izvor:
Agencije
22.01.2026
22:15
Komentari:0
Ruski predsjednik Vladimir Putin počeo je sastanak sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, zetom predsjednika SAD, a tema je plan za okončanje rata u Ukrajini, saopšteno je iz Kremlja.
Putin se sastao sa dvojicom Amerikanaca neposredno prije ponoći po lokalnom vremenu u Moskvi.
Prethodno je američki predsjednik Donald Tramp izjavio da je dogovor o Ukrajini "razumno blizu", a Vitkof je rekao da su se pregovori sveli na samo jedno pitanje.
Dvojica Amerikanaca doletjela su iz Švajcarske, gdje su se ove sedmice sastali sa ukrajinskim zvaničnicima.
