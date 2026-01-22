Sastanak Putina sa Vitkofom i Kušnerom

Ruski predsjednik Vladimir Putin počeo je sastanak sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, zetom predsjednika SAD, a tema je plan za okončanje rata u Ukrajini, saopšteno je iz Kremlja.

Putin se sastao sa dvojicom Amerikanaca neposredno prije ponoći po lokalnom vremenu u Moskvi.

Prethodno je američki predsjednik Donald Tramp izjavio da je dogovor o Ukrajini "razumno blizu", a Vitkof je rekao da su se pregovori sveli na samo jedno pitanje.

Dvojica Amerikanaca doletjela su iz Švajcarske, gdje su se ove sedmice sastali sa ukrajinskim zvaničnicima.