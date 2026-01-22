Doprinos Rusije od milijardu dolara Odboru za mir zahtijevaće deblokiranje ruske imovine u Sjedinjenim Državama. To neće značiti da je Moskva odustala od povratka zamrznute imovine, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Kako će to pravno biti formalizovano – zasad nije jasno, sve to treba razmatrati. To takođe zahtijeva deblokiranje sredstava, što će, naravno, podrazumijevati određene korake od Sjedinjenih Američkih Država. Ali još jednom ponavljam ono što je juče rekao predsednik Putin: ta milijarda dolara preko Odbora za mir treba da bude usmjerena na humanitarne ciljeve za Palestinu, za obnovu Palestine", naglasio je Peskov.

Napomenuo je da spremnost Rusije da uputi milijardu dolara ne znači da je Moskva izgubila nadu u povratak zamrznutih sredstava – borba za njih će biti nastavljena.

"To ne znači da smo, da tako kažem, izgubili svaku nadu u povratak naših sredstava. Smatramo da se sva ta sredstva, u svim zemljama u kojima se zadržavaju, zadržavaju nezakonito. Mi to ne prihvatamo", poručio je portparol Kremlja.

Govoreći o sastanku ruskog predsednika Vladimira Putina sa specijalnim predstavnicima američkog predjsednika Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, Peskov je precizirao da će doputovati danas u Moskvu poslije 17 časova.

Kako je pojasnio, nastaviće razgovore o rješavanju ukrajinske krize kao i druge teme koje to prate.

Kremlj neće komentarisati fazu pregovora sa SAD, naročito uoči dolaska specijalnog izaslanika predsjednika SAD.

"Ne bismo želeli da dajemo bilo kakve komentare o fazi u kojoj se pregovori nalaze, tim prije uoči dolaska Vitkofa u Moskvu i njegovog susreta sa Putinom", poručio je Peskov.

Napomenuo je da ruski lider Vladimir Putin visoko ocjenjuje mirovne napore predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i njegovog tima, uključujući specijalnog izaslanika američkog predsjednika Stiva Vitkofa.

"Može se nedvosmisleno reći da predsjednik Rusije visoko ocjenjuje mirovne napore lično predsjednika Trampa i njegovog tima, uključujući specijalnog izaslanika Vitkofa. Zaista cijenimo te napore, pozdravljamo ih i njihovu efikasnost", naglasio je Peskov.

Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov učestvovaće u pregovorima Vladimira Putina i specijalnih predstavnika predsjednika SAD, nakon čega će održati brifing.

"Očekujemo da ćemo nakon razgovora, iako treba imati u vidu da će to biti prilično kasno, organizovati konferencijski poziv, telefonski brifing mog kolege Jurija Ušakova, koji će učestvovati u ovom sastanku", rekao je Peskov.

On je naglasio da kijevski režim nastavlja svoju politiku, ali dolazi vrijeme da počne da donosi odgovarajuće odluke i preuzme odgovornost na sebe.

U Kremlju su obratili pažnju na izjave novog ministra odbrane Ukrajine Mihaila Fjodorova o "strateškom cilju Oružanih snaga Ukrajine da ubijaju 50.000 Rusa mjesečno", ali u tome nema ničeg novog.

"Specijalna vojna operacija se nastavlja. Obratili smo pažnju. Suštinski, u tome nema ničeg novog", zaključio je Peskov.

Takođe, portparol Kremlja je napomenuo da će danas predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarati sa predsjednikom Palestine Mahmudom Abasom o ovom pitanju.

Portparol Kremlja je dodao da je Rusija prijatelj Palestine i da je uvijek ulagala napore u cilju rješenja bliskoistočne krize.

Osim toga, portparol ruskog predsjednika je poručio da sve što se tiče Grenlanda nije stvar Moskve, jer Rusija ima mnogo sopstvenih pitanja kojima treba da se bavi.

"Sve što se tiče Grenlanda nije naša stvar. Imamo mnogo sopstvenih poslova. Treba da štitimo svoje interese, da se bavimo Specijalnom vojnom operacijom, ekonomskim razvojem, popravljanjem demografske situacije, podizanjem nivoa razvoja domaće elektronike i tako dalje", objasnio je Peskov.

(RT Balkan)