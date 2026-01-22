Ruska PVO u toku noći oborila 14 ukrajinskih dronova

Ruska protivvazdušna odbrana presrela je i uništila 14 ukrajinskih bespilotnih letjelica, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

"U toku protekle noći od 23 do 7 časova po moskovskom vremenu, dežurnim sredstvima PVO presretnuto je i uništeno 14 ukrajinskih bespilotnih letelica avionskog tipa", navodi se u saopštenju ruskog odbrambenog resora.

Konkretno, četiri bespilotne letjelice su oborene iznad Volgogradske oblasti, po tri iznad teritorije Republike Krim i Rostovske oblasti, dvije iznad Brjanske oblasti, kao i po jedna iznad Belgorodske oblasti i Krasnodarskog kraja.

Kako dodaju iz Ministarstva odbrane, ukupno je u toku noći, počev od 20 časova po moskovskom vremenu, uništena 31 bespilotna letjelica.

(RT Balkan)