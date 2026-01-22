Oluja "Hari" kosi sve pred sobom: Grčka razorena, ima mrtvih

Snažna oluja Hari zahvatila je veliki dio centralnog i zapadnog Mediterana, ostavljajući za sobom ljudske žrtve, poplave, ogromnu materijalnu štetu i ozbiljne poremećaje u saobraćaju. Najteže posljedice zabilježene su u Grčkoj, Italiji, Španiji i na Malti.

U Grčkoj su dvije osobe izgubile život usled obilnih padavina koje su izazvale bujične poplave u Atini i drugim delovima zemlje. Jedna žena stradala je u južnom atinskom predgrađu Glifada, kada ju je udario automobil koji je odnela snažna bujica, potvrdili su zvaničnici vatrogasne službe.

Ranije tokom dana, pripadnik obalske straže poginuo je u luci na Peloponezu, u južnoj Grčkoj, nakon što je pao u more dok je pokušavao da veže manji čamac. Uzburkano more i snažni talasi odneli su ga u vodu, saopštile su nadležne službe.

Vatrogasci u Atini primili su stotine poziva građana zbog ispumpavanja vode iz poplavljenih kuća, podruma i poslovnih objekata, dok su pojedine saobraćajnice bile privremeno neprohodne. Meteorolozi upozoravaju da se oluja tokom narednog dana pomjera ka istočnim delovima zemlje, uz mogućnost novih problema.

Najdramatičnija situacija van Grčke zabilježena je na jugu Italije, gdje je oluja Hari najteže pogodila Siciliju, Kalabriju i Sardiniju.

Storm surge flooded the dining room of a seafront restaurant in Catania, Sicily, as Cyclone Harry brought heavy rain, strong winds and coastal flooding to southern Italy. pic.twitter.com/kb9bEnPjV9 — AccuWeather (@accuweather) January 21, 2026

U brojnim priobalnim gradovima more je probilo zaštitne barijere i poplavilo ulice, dok su lokalne vlasti u više oblasti sprovele preventivne evakuacije zbog opasnosti od olujnih talasa i bujičnih poplava.

U oblasti Katanije desetine porodica morale su da napuste domove nakon prodora mora u niže dijelove grada, dok su na Eolskim ostrvima snažni talasi ulazili u luke i plavili priobalna naselja. Italijanska Civilna zaštita izdala je najviši stepen upozorenja za dijelove juga zemlje, zatvorene su škole, a kretanje je ograničeno u rizičnim zonama.

Oluju su pratili udari vjetra jači od 120 kilometara na čas, izuzetno visoki talasi i ogromne količine kiše u kratkom vremenskom periodu, što je izazvalo klizišta, bujične poplave i prekide u drumskom, pomorskom i dijelu železničkog saobraćaja.

U Španiji je oluja Hari najviše problema izazvala na sjeveroistoku zemlje, posebno u Kataloniji. U provinciji Đirona i severnim delovima Barselone poplavljena su poljoprivredna područja, presječeni lokalni putevi i oštećena obala usljed snažnog talasanja mora.

Prema lokalnim izvještajima, u pojedinim područjima palo je više od 200 litara kiše po kvadratnom metru u samo 24 časa, a zabilježeni su i smrtni slučajevi povezani sa ekstremnim vremenskim uslovima i saobraćajnim incidentima tokom nevremena. Spasilačke službe imale su veliki broj intervencija.

Na Balearskim ostrvima stanje na moru bilo je izuzetno teško, zbog čega su pojedine pomorske linije obustavljene, a luke privremeno zatvorene.

Na Malti je oluja donijela snažne udare vetra i visoke talase, izazvavši stotine prijavljenih incidenata. Službe zaštite i spasavanja intervenisale su zbog oborenog drveća, prepreka na putevima, oštećenih električnih instalacija i vozila zaglavljenih u poplavljenim ulicama.

Nakon prolaska najjačeg udara oluje, vlasti su započele procenu štete i sanaciju posljedica, dok se građanima savjetuje oprez zbog nestabilnih vremenskih prilika.

Iako se u pojedinim delovima Mediterana primjećuje postepeno slabljenje oluje, u južnoj Italiji i dalje postoji opasnost od jakog vetra, povremenih pljuskova i uzburkanog mora. U Španiji i Grčkoj posledice nevremena se i dalje saniraju, uz značajnu materijalnu štetu i poremećaje u svakodnevnom životu.

Oluja Hari je za svega dva dana pokazala razornu snagu, ostavljajući za sobom ljudske žrtve i pustoš širom Mediterana, dok se pogođene zemlje suočavaju sa dugotrajnim oporavkom.

(Informer)