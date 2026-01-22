Ova 4 horoskopska znaka doživjeće istinsku sreću

Svi će na neki način osjetiti ovaj talas, ali četiri horoskopska znaka posebno stoje na raskršću. Za njih februar 2026. može biti mjesec u kojem dolazi do susreta s osobom koja više nije samo još jedna epizoda, već neko ko duboko mijenja sliku o tome kako ljubav može izgledati.

Djevica

Djevice često pristupaju ljubavi kao nečemu što takođe treba da bude funkcionalno, smisleno, logično i provjerljivo. Godine u kojima je opozicija iz Riba testirala vaše veze donijele su mnogo lekcija: šta znači preuzeti previše odgovornosti, gdje ste brinuli o drugima, a zanemarivali sebe, i dokle ide vaša tolerancija.

Februar 2026. označava završnicu tog ciklusa. Saturn i Neptun napuštaju opoziciju prema Djevici i ostavljaju za sobom jasniju sliku onoga što više ne dolazi u obzir. Ulazak Venere u Ribe direktno osvjetljava polje partnerstva i donosi ljude koji prirodno pokazuju ono što ste do sada morali da "izvlačite" iz drugih: konkretnost, kontinuitet i volju za radom na odnosu.

Svijet Muškarac preminuo u pucnjavi: Na ulici vidljivi tragovi borbe

U februaru možete doživjeti situacije u kojima stari kriterijumi padaju, a pojavljuje se nova vrsta privlačnosti. Možda se pojavi osoba koja nije "tip" na koji ste navikli, ali donosi mir, poštovanje vašeg ritma i spremnost da sluša, umjesto da sve projektuje na vas.

Pun Mjesec u Djevici početkom marta nastavlja priču započetu u februaru. Do tada već možete imati jasan osjećaj da li je neko ko je ušao u vaš život na tragu nečega stabilnijeg ili je samo podsjetnik na ono što više ne želite. Ključ je u tome da sebi dopustite da vjerujete osjećaju, a ne samo analizi.

Vaga

Vage su navikle da razmišljaju o odnosima, traže ravnotežu, popuštaju, pregovaraju i često spašavaju veze koje su odavno popucale. U februaru 2026. fokus se mijenja: umjesto da spašavate, počinjete da birate.

Saturn i Neptun na suprotnoj strani Zodijaka, u Ovnu, stavljaju pod lupu polje partnerstva i jasno pokazuju gdje ste se godinama odricali sebe kako bi odnos "preživio". Ovaj spoj planeta traži da spojite ideal koji imate u glavi sa realnom osobom ispred sebe. To je trenutak u kojem prepoznajete razliku između privlačnosti koja traži stalno dokazivanje i odnosa u kojem postoji uzajamna odgovornost i zrelost.

Ulazak Venere u Ribe Vagama otvara prostor za suptilnije, empatične odnose. Ljudi koji ulaze u vaš život u ovom periodu vjerovatno neće dolaziti uz veliku dramatičnost, već sa osjećajem olakšanja. To može biti neko ko ne igra igre, ne tjera vas da nagađate i ne koristi vašu potrebu za skladom protiv vas.

Ako u natalnoj karti imate Sunce, Mjesec ili podznak u Vagi, februar 2026. može donijeti vrlo konkretan trenutak prepoznavanja: razgovor, susret, poruku ili situaciju u kojoj shvatate da više ne želite da pristajete na "polovične" veze. Upravo taj trenutak odluke često je ključ za dolazak osobe koja se ne plaši vaše potrebe za partnerstvom, već je dijeli s vama.

Škorpija

Škorpije već dugo znaju šta znači transformacija kroz odnose. Mnogi su se posljednjih godina vraćali starim pričama, čistili karmičke veze, prekidali destruktivne obrasce i prolazili kroz faze "sve ili ništa". Februar 2026. djeluje kao trenutak kada se unutrašnji rad počinje ogledati u konkretnim ljudima.

Zanimljivosti Šta je kinesko hodanje koje zateže stomak?

Venera u Ribama aktivira polje ljubavne radosti, kreativnosti i spontanosti. To nije energija odnosa u kojima morate da kopate po tuđim ranama da biste se osjećali blisko. Naglasak se vraća na radost, inspiraciju, zajedničke interese, kreativne i duhovne aktivnosti. Neke od najvažnijih osoba koje možete upoznati u ovom periodu dolaze upravo kroz takve situacije: radionice, muzičke događaje, umjetnost, duhovne krugove – mjesta gdje ne morate da se krijete iza maske.

Saturn-Neptun u Ovnu donosi i važnu poruku Škorpijama: učite da razlikujete dramatičnu privlačnost od one prave, tihe stabilnosti.

Osoba koja se u februaru pojavi možda neće "eksplodirati" u vašem životu kao prethodne veze, ali može donijeti nešto mnogo važnije – osjećaj sigurnosti, kontinuiteta i zrelog suočavanja s emocijama.

Za Škorpije je ovo period u kojem ste spremniji da pustite kontrolu i priznate sebi da želite nekoga s kim možete biti ranjivi bez straha da će to biti iskorišćeno. Upravo tu se stvara prostor da vam se neko zaista približi.

Ribe

Ribe najviše od svih znakova razumiju pojam "srodne duše". Godinama ste možda sanjali odnose koji će biti dublji, intenzivniji i smisleniji, ali ste često nailazili na razočarenje ili situacije u kojima ste gubili sebe u tuđim pričama.

Februar 2026. za Ribe predstavlja svojevrsnu prekretnicu. Saturn se susreće s Neptunom, vašim vladarom, i zajedno otvaraju novi ciklus na Ovna. To je trenutak kada se od vas traži da svoju stalnu spremnost da sve razumijete i opravdate spojite s jasnijim granicama i konkretnim izborima. Istovremeno, Venera prolazi kroz Ribe i snažno pojačava vaš lični sjaj, privlačnost i magnetičnost.

Srbija Kamion probio zaštitnu ogradu mosta, dijelovi rasuti na sve strane

Ako imate Sunce, Mjesec ili podznak u Ribama, ljudi koje upoznajete u ovom periodu mogu nositi prepoznatljiv "potpis": osjećaj da vas ne doživljavaju kao nekoga kome je potrebna njihova pomoć ili spasavanje, već kao ravnopravnu dušu. To mogu biti susreti kroz kreativni rad, iscjeljivanje, volontiranje, spiritualne aktivnosti, ali i sasvim svakodnevne situacije.

Posebnost ove faze je u tome što ste vi drugačiji: naučili ste da kažete "ne" odnosima koji vas iscrpljuju, što automatski mijenja i tip ljudi koji vam dolaze. Kada prestanete da pristajete na kompromise koji vas iznutra razaraju, otvara se prostor za veze u kojima se osjećate viđeno, a ne potrošeno. Februar 2026. za mnoge Ribe može biti upravo taj prelomni trenutak.

(Superžena)