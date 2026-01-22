Logo
Muškarac preminuo u pucnjavi: Na ulici vidljivi tragovi borbe

Izvor:

Tanjug

22.01.2026

08:52

Мушкарац преминуо у пуцњави: На улици видљиви трагови борбе
Foto: Pixabay

U pucnjavi koja se dogodila u Dortmundu preminuo je muškarac. Do incidenta je došlo nešto prije ponoći u gradskoj četvrti Nordstadt, a policija provodi istragu o događaju, prenosi Velt.

Portparol policije je jutros saopštio da su muškarca nakon ranjavanja hitne službe pokušale reanimirati na licu mjesta. Prevezen je u bolnicu, gdje je kasnije preminuo od zadobijenih povreda.

Ходање, шетња

Zanimljivosti

Šta je kinesko hodanje koje zateže stomak?

Na asfaltu su pronađeni razbacani komadi pocijepane odjeće, kao i više od 20 čaura od metkova.

Policijski odsjek za ubistva preuzeo je dalju istragu, a detalji o mogućim počiniocima još nisu poznati.

