Avion sa 335 putnika sletio sa piste, zatvoren aerodrom

Avion na liniji Magadan-Moskva sa 335 putnika sletio je danas sa piste prilikom polijetanja zbog tehničkog kvara, saopštilo je Dalekoistočno transportno tužilaštvo Rusije.

Kako se navodi, niko nije povrijeđen, prenosi RIA Novosti.

"Danas je avion na pisti, koji je dobijao na brzini i spremao se za polijetanje na ruti Magadan-Moskva, iskliznuo sa piste zbog tehničkog kvara. U avionu je bilo 335 putnika. Nijedan član posade niti putnik nije povrijeđen", navodi se u saopštenju objavljenom na Telegramu.

Zbog incidenta, aerodrom Magadan je zatvoren, a let iz Magadana za Moskvu zakazan je za sutra.

Kancelarija transportnog tužioca u Magadanu pokrenula je inspekciju poštovanja zakona o bezbjednosti i operacijama vazdušnog saobraćaja.