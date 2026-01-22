Logo
Srušio se krov tržnog centra: Ljudi zatrpani ispod ruševina, ima mrtvih

Izvor:

Telegraf

22.01.2026

08:27

Срушио се кров тржног центра у Русији
Foto: X/Screenshot

Najmanje jedna osoba je poginula, a dvije su povrijeđene nakon što se srušio krov tržnog centra u Novosibirsku, u Rusiji. Vjeruje se da je do urušavanja krova došlo zbog velikog nagomilavanja snijega.

Okružni sud u Novosibirsku izreći će mjeru pritvora za vlasnika tržnog centra Sergeja Turkova, saopštilo je danas Regionalno istražno odjeljenje Istražnog komiteta Rusije.

Полиција Србија

Hronika

Uhapšen mladić koji je pokušao da ubije majku

"Pritvor će biti određen sutra, u petak, u 15 časova u Pervomajskom okružnom sudu Novosibirska", rekao je za TASS izvor u Okružnom sudu.

Ranije je saopšteno da je Turkov pritvoren na 48 sati, kao i da optužnica protiv njega još nije podignuta.

Tržni centar u Pervomajskom okrugu Novosibirska urušio se na površini od 600 kvadratnih metara, prema preliminarnim izvještajima, zbog snijega koji se nagomilao na krovu zgrade, a tom prilikom je jedna osoba poginula, dok su dvije povrijeđene.

Prilikom urušavanja oštećeno je i nekoliko automobila koji su bili parkirani u blizini zgrade dvospratnog tržnog centra.

evropski savjet

Svijet

Hitan sastanak evropskih lidera o Grenlandu i odnosima sa Amerikom

Ispod ruševina su izvučene tri osobe, od kojih je jedna preminula na putu do bolnice, a spasilačke operacije su završene.

Služba za odnose s javnošću lokalne administracije je saopštila da je tržni centar koji se urušio bio izgrađen bez dozvole.

