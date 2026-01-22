Srušio se krov tržnog centra: Ljudi zatrpani ispod ruševina, ima mrtvih

Najmanje jedna osoba je poginula, a dvije su povrijeđene nakon što se srušio krov tržnog centra u Novosibirsku, u Rusiji. Vjeruje se da je do urušavanja krova došlo zbog velikog nagomilavanja snijega.

Okružni sud u Novosibirsku izreći će mjeru pritvora za vlasnika tržnog centra Sergeja Turkova, saopštilo je danas Regionalno istražno odjeljenje Istražnog komiteta Rusije.

"Pritvor će biti određen sutra, u petak, u 15 časova u Pervomajskom okružnom sudu Novosibirska", rekao je za TASS izvor u Okružnom sudu.

Ranije je saopšteno da je Turkov pritvoren na 48 sati, kao i da optužnica protiv njega još nije podignuta.

Tržni centar u Pervomajskom okrugu Novosibirska urušio se na površini od 600 kvadratnih metara, prema preliminarnim izvještajima, zbog snijega koji se nagomilao na krovu zgrade, a tom prilikom je jedna osoba poginula, dok su dvije povrijeđene.

Prilikom urušavanja oštećeno je i nekoliko automobila koji su bili parkirani u blizini zgrade dvospratnog tržnog centra.

Ispod ruševina su izvučene tri osobe, od kojih je jedna preminula na putu do bolnice, a spasilačke operacije su završene.

Služba za odnose s javnošću lokalne administracije je saopštila da je tržni centar koji se urušio bio izgrađen bez dozvole.