Držala 25 godina ženu kao robinju, pa imala dvije riječi za žrtvu

Žena koja je četvrt vijeka držala tinejdžerku zatvorenu u užasnim uslovima odbila se izviniti svojoj žrtvi ispred suda.

Amanda Vikson (56) preuzela je brigu o mladoj ženi - kćerci svog prijatelja - sada već davne 1995. godine i podvrgla ju je procesu mučenja dugom 25 godina.

Kraljevski sud u Gloučesteru čuo je da je žena redovno tučena, a udarana je i drškom metle, tekućina za pranje posuđa joj je sipana niz grlo, a izbjeljivač joj je prskan po licu.

Žena, koja je sada u srednjim četrdesetima, imala je 16 godina kada se uselila u prljavi dom majke desetoro d‌jece Vikson i tamo ostala do 2021.

Hrana joj je bila ograničena i nije mogla napustiti kuću. Bila je prisiljena tajno se prati noću i tjerana je da radi kao "kućna robinja".

Viksonova je od strane porote proglašena krivom po šest tačaka optužnice, uključujući prisilni rad, protivpravno lišavanje slobode i napad, a nije pokazala kajanje izvan suda nakon što je otkrila da će biti uslovno puštena uz kauciju prije izricanja presude 12. marta.

Na pitanje šta ima reći svojoj žrtvi, odgovorila je: "Ne puno." Na pitanje da li joj je žao, rekla je: "Ne. Nikad to nisam učinila."

Na pitanje je li bila "čudovište" dok je stala zapaliti cigaretu, odgovorila je: "Reci šta misliš?"

A nakon što joj je rečeno da bi mogla dobiti 10-godišnju zatvorsku kaznu, Viksonova je odgovorila: "Znam to. Mislite li da sam glupa? Mislite li da to ne znam?", prenosi "Mirror".