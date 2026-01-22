Pomoću samo jednog sastojka iz kuhinje žute mrlje sa jastuka će nestati za tren

Bacate novac na skupe izbjeljivače, a odgovor na pitanje kako očistiti jastuke krije se u vašoj kuhinji, odmah pored šećera i soli.

Postoji jedan zaboravljeni začin koji košta svega nekoliko dinara, a u stanju je da izvuče najdublje mrlje od znoja i vlage, ostavljajući vaš jastuk snježno bijelim i svježim kao da je tek izašao iz radnje.

Banja Luka Ove banjalučke ulice će danas biti bez struje

Vaši jastuci biće snježno bijeli i svježi kao da su tek kupljeni – evo kako da upotrebite ovaj trik već danas!

Tajna je u običnoj sodi bikarboni pomiješanoj sa toplom vodom i malo limunovog soka. Ova moćna smjesa razbija tvrdokorne naslage znoja i vraća jastucima potpunu bjelinu za tili čas.

Zvuči nevjerovatno, ali ovaj metod štedi novac i čuva zdravlje cijele porodice. Zaboravljeni savjeti starih domaćica često su mnogo bolji od skupih hemikalija iz supermarketa.

Spavanje na prljavim jastucima može izazvati alergije i ozbiljne probleme sa kožom lica. Ne dozvolite da se prljavština i grinje godinama talože u vašem krevetu.

Region Štrbac: "Tompsonizacija" - novi naziv za širenje ustaštva

Kako očistiti jastuke u tri koraka

Zaboravite na skupo hemijsko čišćenje i komplikovane procedure koje oduzimaju previše vremena. Sve što vam treba već imate u svojoj kuhinji, a proces je jednostavan.

Skinite jastučnice i provjerite etiketu za pranje na samom jastuku.

Ubacite jastuke u mašinu, idealno dva istovremeno zbog ravnoteže bubnja.

Dodajte pola šolje sode bikarbone direktno u bubanj preko jastuka.

Sipajte čep alkoholnog sirćeta u pregradu namijenjenu za omekšivač.

Uključite program na 60 stepeni ako materijal to dozvoljava.

Žute mrlje se povlače, a jastuk postaje savršeno bijel i mirisan.

Svijet Tramp: Sporazum o Grenlandu uključuje "Zlatnu kupolu" i prava na minerale

Trik iskusnih sobarica

Ubacite nekoliko kapi eteričnog ulja lavande direktno u vodu za ispiranje tokom pranja. Jastuci će danima mirisati na svježinu i pomoći vam da brže i ljepše zaspite.