Ovo su najgora drva za ogrijev: Potrošite brdo para ni za šta

Tokom hladnih dana drva za ogrijev treba birati po tome kako se ponašaju pri stvaranju toplote, a ne prema cijeni. Savjetuje se izbjegavanje smrče, bora, čempresa, jele i drugih.

Razlika između dobrih i loših drva za ogrijev, najbolje se uočava tokom zime, kada se potrošnja poveća.

Ukoliko se vodite cenom i odaberete najjeftinije drvo umesto onoga što najbolje greje, dobićete veće troškove, više dima, dok će grejanje biti slabije.

Što brže gori, to veći trošak

Jako loš izbor za ogrevno drvo jeste topola, iako se često koristi zbog brzog rasta, dostupnosti i jednostavnog cepanja. Ona brzo izgori, daje malo toplote i upija vlagu, što izaziva stvaranje velike količine dima i potrebu za stalnim dodavanjem drva u peć, piše Kamatica.

Slično važi i za vrbu koju ljudi biraju iz identičnih razloga. Takođe se sporo suši i slabo greje.

Četinare treba zaobići

Četinare, kao što su jela, smrča, bor i čempres za ogrijev nikako ne bi trebalo koristiti. Istina je da se lako pale i brzo rasplamsaju, ali su bogata smolom koja stvara čađ i naslage u dimnjaku.

Iz tog razloga smanjuje se efikasnost grejanja i značajno povećava rizik od zapaljenja dimnjaka, zbog čega ova drva imaju smisla isključivo za potpalu ili povremeno loženje.

Tvrda drva - pravi izbor

Prilikom odabira drva za ogrijev, treba obratiti pažnju na tvrda drva: grad, bukvu, hrast. Ona, kao takva, gore sporije, imaju veću ogrevnu vrijednost i obezbjeđuju ravnomjernu toplotu.

Prednost je i to što uz njih nastaje manje dima, a dimak će biti čistiji.

Razlika u efikasnosti

Nijedno drvo nije loše za ogrev ukoliko je dobro osušeno, ali razlika je u efikasnosti. Bez obzira na vrstu, najbitnije je da drvo bude suvo, to jest da je vlažno manje od 20 odsto.

Četinare možete koristiti za potpalu ili povremeno loženje, ukoliko je peć kvalitetna a dimnjak redovno čišćen. Topola i vrba mogu poslužiti ukoliko su besplatne ili vrlo jeftine, ali treba računati na veću potrošnju i slabiji učinak.

(Informer)