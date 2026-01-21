Ovo su 4 stvari bez kojih vaš pas nikada neće biti srećan

Logo
Izvor:

Informer

21.01.2026

09:22

Ово су 4 ствари без којих ваш пас никада неће бити срећан
Foto: Pexels

Doktorka Dejanira Hitenmozer, glavna veterinarka klinike Small Door Veterinary, izdvojila je tri važne stavke koje bi svaki pas trebalo da ima ispunjene na dnevnom nivou, jer one značajno utiču na kvalitet njegovog života.

Mnogi vlasnici pasa smatraju da je za dobrobit njihovog ljubimca dovoljno da ima punu činiju hrane i svakodnevne šetnje.

Kretanje kao osnova zdravlja

Redovna fizička aktivnost ne utiče samo na telesno zdravlje psa, već i na njegovo raspoloženje. Kretanje im omogućava da ispolje prirodne instinkte, smanjuje napetost i pomaže u prevenciji brojnih zdravstvenih tegoba.

Šetnje i igra doprinose održavanju dobre kondicije, zdravih zglobova i srca, ali i smanjuju pojavu neželjenih ponašanja koja često nastaju iz dosade, poput uništavanja stvari ili prekomernog lajanja.

Zaposlen um

Pored fizičke aktivnosti, psima je neophodna i mentalna stimulacija. Psi koji su mentalno angažovani obično su smireniji, samopouzdaniji i ređe razvijaju destruktivne navike.

To ne mora biti ništa komplikovano, vježbe poslušnosti, učenje novih trikova ili čak promjena uobičajene rute tokom šetnje mogu imati veliki efekat. Ovakve aktivnosti sprječavaju dosadu, održavaju mentalnu oštrinu i dodatno jačaju vezu između psa i vlasnika.

Druženje i bliskost

Psi su po prirodi društvena bića i potrebni su im redovni, pozitivni kontakti sa ljudima i drugim psima. Igra, maženje, zajedničke aktivnosti ili jednostavno prisustvo vlasnika pomažu psu da se osjeća sigurno i voljeno.

Osećaj povezanosti umanjuje stres i značajno doprinosi njihovom emocionalnom zdravlju. Za većinu pasa, društvo nije luksuz, već osnovna potreba.

Rutina donosi sigurnost

Prema riječima dr Hitenmozer, dosljednost je ključ koji povezuje sve ove elemente. Psi se osjećaju opuštenije i stabilnije kada znaju šta mogu da očekuju iz dana u dan. Iako su pravilna ishrana i veterinarska briga neophodni, tek uz redovno kretanje, mentalnu aktivnost i blizak odnos sa ljudima pas može imati ispunjen, zdrav i uravnotežen život, prenosi Njuzvik.

(Informer)

