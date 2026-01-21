Izbacite otrove iz organizma: Kašika ovog ulja je spas

Čuvena terapija tradicionalne indijske medicine sa kašikom ulja i danas je aktuelna kao najbrži način detoksikacije i čuvanja dobre forme.

Započnite dan kašikom ulja i sačuvajte zdravlje. Ovaj pet vijekova star tradicionalni indijski način liječenja i danas je vrijedan pažnje.

Riječ je o čišćenju organizma, jednostavnim mućkanjem najbolje suncokretovog ili susamovog ulja u ustima, može da posluži i maslinovo.

Zanimljiva uljna terapija sprovodi se isključivo hladno cijeđenim i nerafinisanim uljima, a da bi što bolje d‌jelovalo, osnovnom ulju koje ste odabrali za mućkanje možete dodati nekoliko kapi ulja ljekovitih biljaka, zavisno od vrste oboljenja. Ulje lavande koristite za smirenje i opuštanje, ruzmarina za bolju cirkulaciju, kamilice protiv infekcija ili anisa za čišćenje disajnih puteva.

Kako? Terapiju sprovodite na prazan stomak tako što ćete uzeti u usta jednu veliku kašiku ulja i zatim ga polako mućkati po usnoj šupljini 15 do 20 minuta. Budući da ulje tokom tog procesa usisava štetne materije i toksine, ne smijete ga progutati.

Poriv za gutanjem spriječite tako što ćete nakratko prestati da mućkate ulje i duboko udahnuti na nos.

Za vrijeme mućkanja, proizvešćete puno pljuvačke, pa će se sadržaj u ustima povećati. Ako je preobilan, i prije isteka preporučenog vremena možete ispljunuti višak. U svakom slučaju, ispljunite sadržaj poslije 15 ili 20 minuta.

Gd‌je pomaže ulje?

Ova metoda se u praksi pokazala d‌jelotvornom u prevenciji niza bolesti i tegoba, poput glavobolje, zubobolje, hroničnog umora, nesanice, astme, ekcema, plućnih bolesti, artritisa, crijevnih i želudačnih oboljenja, bolesti bubrega, jetre i srca… Između ostalog, uljna terapija izbjeljuje i učvršćuje zube, zaustavlja krvarenje iz desni i pomaže kod paradentoze.

Ulje pomaže kod glavobolje, zubobolje, hroničnog umora, nesanice… Tajna delotvornosti ove metode je u tome što za vrijeme mućkanja svih šest litara krvi proteče kroz pljuvačne žlezde i na takav način se organizam oslobađa štetnih materija.

Vrijeme mućkanja ulja prilagodite sebi

Pošto steknete iskustvo, vrijeme mućkanja prilagodite sebi. Ulje ispljunite čim osjetite da se gustina sadržaja u ustima promijenila. Ipak, postupak ne bi smio da traje manje od 10 ili 12 minuta. Smatra se da se ulje poslije dva i po minuta veže sa pljuvačkom, nakon četiri i po minuta ulazi u krv, a poslije deset minuta izvlači štetne materije iz organizma kroz pljuvačne žlijezde, piše Krstarica.

Ulje na kraju mora biti bjelkasto i rijetko, a ako ostane žuto i gusto, niste ga dovoljno mućkali. Usta isperite toplom vodom i operite zube.