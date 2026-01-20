Logo
Large banner

Kako zaštititi oštećene i ispucale usne tokom zime?

Izvor:

Agencije

20.01.2026

11:46

Komentari:

0
Како заштитити оштећене и испуцале усне током зиме?

Niske temperature i zimski uslovi često uzrokuju neugodne simptome na usnama, poput suhoće, zatezanja i bolnih pukotina. Iako se radi o čestoj pojavi, pravilnom njegom ove probleme moguće je spriječiti i sanirati.

Lipidni sloj

Koža usana je tanka, osjetljiva i ne sadrži lojne žlijezde, što znači da ne može prirodno proizvoditi zaštitni lipidni sloj. Zbog toga usne gube vlagu i do deset puta brže od ostatka kože, posebno kada su izložene hladnom vjetru ili suvom zraku grijanja. Sastavna njega važnija je od povremene primjene balzama.

Полиција ФБиХ

Hronika

Maloljetnik stradao u teškoj nesreći: Vozio bez vozačke dozvole

Preventivne mjere uključuju izbjegavanje refleksnog vlaženja usana slinom, adekvatnu hidraciju organizma, korištenje ovlaživača vazduha i nanošenje zaštitnog balzama prije izlaska na hladnoću.

Pri odabiru balzama važno je birati proizvode bez iritanasa poput mentola, kamfora ili eukaliptusa. Dermatolozi preporučuju formule koje sadrže humektante (npr. hijaluronska kiselina, glicerin), okluzive (petrolatum, pčelinji vosak, ši maslac) i emolijense (biljna ulja, skvalan), te dodatke poput pantenola i ceramida koji potiču regeneraciju kože.

Nježna eksfolijacija

Za dodatnu njegu, jednom do dva puta sedmično preporučuje se nježna eksfolijacija uklanjanjem odumrlih stanica kože, dok je noćni period idealan za intenzivnu regeneraciju balzamima ili maskama bogatim hranjivim sastojcima. Važno je i korištenje balzama sa zaštitnim faktorom (SPF), jer snijeg reflektira UV zračenje.

илу-војска-27092025

Svijet

Građani primili pisma: Zaplijenićemo vam imovinu, sprema se rat!

Dosljedna i redovna njega ključna je za očuvanje mekoće i otpornosti usana. Ako simptomi perzistiraju ili se pojave bolne pukotine koje se ne zacjeljuju, preporučuje se posjeta dermatologu kako bi se isključili potencijalni uzroci poput alergija, nutritivnih deficita ili specifičnih kožnih stanja.

Podijeli:

Tag:

usne

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Овако су се Српкиње звале у 15. вијеку: Само 2 имена су опстала и данас

Zanimljivosti

Ovako su se Srpkinje zvale u 15. vijeku: Samo 2 imena su opstala i danas

2 h

0
Вода чаша

Zdravlje

Koliko vode dnevno biste trebali piti u skladu sa godinama?

2 h

0
Након оброка никако не треба да легнете, умјесто тога урадите ове ствари

Savjeti

Nakon obroka nikako ne treba da legnete, umjesto toga uradite ove stvari

2 h

0
Додик честитао Јовањдан

Republika Srpska

Dodik čestitao Jovanjdan

2 h

0

Više iz rubrike

Након оброка никако не треба да легнете, умјесто тога урадите ове ствари

Savjeti

Nakon obroka nikako ne treba da legnete, umjesto toga uradite ove stvari

2 h

0
Ове биљке треба орезати до краја фебруара како би у сезони дале обилне плодове и бујне цвјетове

Savjeti

Ove biljke treba orezati do kraja februara kako bi u sezoni dale obilne plodove i bujne cvjetove

3 h

0
Пилинг за тијело је важнији него што мислите: Не прескачите га у рутини његе

Savjeti

Piling za tijelo je važniji nego što mislite: Ne preskačite ga u rutini njege

5 h

0
Приликом динстања лука додајте кашику овог састојка и ријешите се непријатног мириса

Savjeti

Prilikom dinstanja luka dodajte kašiku ovog sastojka i riješite se neprijatnog mirisa

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

25

Bugarski predsjednik podnio ostavku na tu fuknciju

13

19

Zahar o Goci Lazarević: "Nisam je prepoznao od botoksa"

13

16

Preminula pjevačica Beti Đorđević

13

05

Majka koja je kćerkicu (3) bacila u ledenu Savu dobila 15 godina zatvora

12

51

Prijedorčanina terete da je sa ženskom čarapom na glavi opljačkao pumpu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner