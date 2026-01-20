Kako zaštititi oštećene i ispucale usne tokom zime?

Niske temperature i zimski uslovi često uzrokuju neugodne simptome na usnama, poput suhoće, zatezanja i bolnih pukotina. Iako se radi o čestoj pojavi, pravilnom njegom ove probleme moguće je spriječiti i sanirati.

Lipidni sloj

Koža usana je tanka, osjetljiva i ne sadrži lojne žlijezde, što znači da ne može prirodno proizvoditi zaštitni lipidni sloj. Zbog toga usne gube vlagu i do deset puta brže od ostatka kože, posebno kada su izložene hladnom vjetru ili suvom zraku grijanja. Sastavna njega važnija je od povremene primjene balzama.

Hronika Maloljetnik stradao u teškoj nesreći: Vozio bez vozačke dozvole

Preventivne mjere uključuju izbjegavanje refleksnog vlaženja usana slinom, adekvatnu hidraciju organizma, korištenje ovlaživača vazduha i nanošenje zaštitnog balzama prije izlaska na hladnoću.

Pri odabiru balzama važno je birati proizvode bez iritanasa poput mentola, kamfora ili eukaliptusa. Dermatolozi preporučuju formule koje sadrže humektante (npr. hijaluronska kiselina, glicerin), okluzive (petrolatum, pčelinji vosak, ši maslac) i emolijense (biljna ulja, skvalan), te dodatke poput pantenola i ceramida koji potiču regeneraciju kože.

Nježna eksfolijacija

Za dodatnu njegu, jednom do dva puta sedmično preporučuje se nježna eksfolijacija uklanjanjem odumrlih stanica kože, dok je noćni period idealan za intenzivnu regeneraciju balzamima ili maskama bogatim hranjivim sastojcima. Važno je i korištenje balzama sa zaštitnim faktorom (SPF), jer snijeg reflektira UV zračenje.

Svijet Građani primili pisma: Zaplijenićemo vam imovinu, sprema se rat!

Dosljedna i redovna njega ključna je za očuvanje mekoće i otpornosti usana. Ako simptomi perzistiraju ili se pojave bolne pukotine koje se ne zacjeljuju, preporučuje se posjeta dermatologu kako bi se isključili potencijalni uzroci poput alergija, nutritivnih deficita ili specifičnih kožnih stanja.