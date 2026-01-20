Logo
Large banner

Koliko vode dnevno biste trebali piti u skladu sa godinama?

Izvor:

Agencije

20.01.2026

11:10

Komentari:

0
Вода чаша
Foto: Pixabay

Nedovoljan dnevni unos vode može uzrokovati dehidraciju, a prema mišljenju stručnjaka, to može imati negativan uticaj na naše zdravlje.

Ljekar Jonathan Vebster je kazao da postoji nekoliko neugodnih nuspojava dehidracije, uključujući glavobolje, konfuziju, umor, zatvor, nedostatak koncentracije i infekciju urinarnog trakta.

nuzdic

Republika Srpska

Nuždić: U logoru "Silos" čovječnost svakodnevno umirala

Kako navodi National Health Service, većini ljudi je potrebno između 1,5 i dvije litre tečnosti dnevno. Iako je obična voda najbolja, može se konzumirati i kroz razne namirnice i pića koja sadrže vodu, poput čaja i kafe, kao i stvari poput mlijeka, dinje, supa i variva. Vebster je naveo koliko bismo trebali piti svaki dan ovisno o našoj dobi.

- Djeca (od četiri godine nadalje): 1,2 litre dnevno

"Njihova tijela se još uvijek razvijaju, a hidratacija je ključna za funkciju mozga, probavu i regulaciju tjelesne temperature", rekao je. Zbog toga biste trebali poticati mališane da piju što više vode.

- Tinejdžeri: 1,6 do 1,9 litara za djevojke i 1,5 litara za mladiće dnevno

Ispostavilo se da tinejdžeri trebaju piti više tečnosti od većine nas, posebno oni između 14 i 18 godina. Tokom ovog ključnog perioda rasta, njihove potrebe za hidratacijom rastu, a voda je neophodna za održavanje energije, podršku metabolizmu i funkcionisanju mišića.

Maja Nikolić

Scena

Udaje se Maja Nikolić: Pjevačica staje na ludi kamen treći put

- Odrasle osobe koje su mlađe od 60 godina: 1,6 litara za žene i dvije litre za muškarce dnevno

Ljekar je napomenuo da faktori poput vježbanja, klime i prehrane utječu na individualne potrebe.

"Pravilna hidratacija pomaže u regulaciji temperature, funkciji bubrega i koncentraciji", dodao je.

- Odrasle osobe koje imaju više od 60 godina: 1,6 litara do 2 litre dnevno

Гмаил

Nauka i tehnologija

Zašto Gmail traži vaš broj telefona? Evo šta da radite ako naiđete na probleme

Osjećaj žeđi smanjuje s godinama, što povećava vjerovatnoću dehidracije. Održavanje hidratacije je neophodno jer podržava zdravlje zglobova, probavu i pomaže u sprečavanju infekcija urinarnog trakta.

Podijeli:

Tagovi:

Voda

dehidracija

zdravlje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Заплијењена роба

Hronika

UIO zaplijenila robu vrijednu 102.000 KM

2 h

0
Двије бебе преминуле, 27 дјеце на кућном лијечењу након инцидента у вртићу

Svijet

Dvije bebe preminule, 27 djece na kućnom liječenju nakon incidenta u vrtiću

2 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Na stepeništu zgrade pronađeno tijelo nepoznatog muškarca

2 h

0
Мирослав Мика Алексић, учитељ глуме којег је више дјевојака оптужило за силовање

Srbija

Advokat otkrio šta će se desiti sa sudskim postupkom nakon smrti Mike Aleksića

2 h

0

Više iz rubrike

Како тетоваже утичу на имунитет?

Zdravlje

Kako tetovaže utiču na imunitet?

3 h

0
Тајана у колима затекла смрзнуту жену како плаче, између ногу је држала бебу

Zdravlje

Tajana u kolima zatekla smrznutu ženu kako plače, između nogu je držala bebu

4 h

0
Трансплантација бубрега постала бесплатна у Русији

Zdravlje

Transplantacija bubrega postala besplatna u Rusiji

6 h

0
Српски доручак од сада у групи 1 канцерогених намирница

Zdravlje

Srpski doručak od sada u grupi 1 kancerogenih namirnica

20 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

25

Bugarski predsjednik podnio ostavku na tu fuknciju

13

19

Zahar o Goci Lazarević: "Nisam je prepoznao od botoksa"

13

16

Preminula pjevačica Beti Đorđević

13

05

Majka koja je kćerkicu (3) bacila u ledenu Savu dobila 15 godina zatvora

12

51

Prijedorčanina terete da je sa ženskom čarapom na glavi opljačkao pumpu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner