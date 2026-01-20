Logo
Large banner

Dvije bebe preminule, 27 djece na kućnom liječenju nakon incidenta u vrtiću

Izvor:

Tanjug

20.01.2026

10:46

Komentari:

0
Двије бебе преминуле, 27 дјеце на кућном лијечењу након инцидента у вртићу
Foto: Pixabay

Dvadeset sedam beba i mališana koji su hospitalizovani nakon incidenta koji se dogodio u nelegalnom vrtiću u Jerusalimu, pušteni su na kućno liječenje.

Medicinski centar “Šare Cedek” saopštio je da su sva djeca koja su puštena u dobrom zdravstvenom stanju, prenosi Tajms of Izrael.

policija hrvatska

Region

Na stepeništu zgrade pronađeno tijelo nepoznatog muškarca

Ukupno 53 bebe i mališana primljeno je juče u bolnice. Za sada se ne zna da li se ostala djeca i dalje liječe ili su smještena u druge zdravstvene ustanove u Jerusalimu.

U incidentu su preminule dvije bebe. Uzrok smrti četvoromjesečne Lee Golovencic i šestomjesečnog Aharona Kaca još nisu utvrđeni.

Dvije njegovateljice su privedene zbog sumnje na izazivanje smrti iz nehata i nemara.

Na snimcima koje je juče emitovao Kanal 12 vidjelo se da su bebe i mala djeca spavala u ormarima i na dušecima pored toaleta. Spasilačke službe su navele da su bebe i mala djeca spavala u ormarima, hodnicima i kupatilima.

Sajt Ynet prenio je da su mališani spavali jedni preko drugih u plakari­ma i pored WC šolje u kupatilu.

Мирослав Мика Алексић

Srbija

Advokat otkrio šta će se desiti sa sudskim postupkom nakon smrti Mike Aleksića

Dodali su i da je klima-uređaj radio na izuzetno visokoj temperaturi, što je opisano kao “životno ugrožavajuće”.

Snimci koje je emitovao Kanal 13, takođe, ukazuju na ozbiljnu prenatrpanost prostora.

Ministarstvo obrazovanja potvrdilo je da vrtić nije bio registrovan i saopštilo listu Mariv da se, prema preliminarnim procjenama, smatra da se radi o privatnom vrtiću koji je radio u privatnom stanu bez potrebne dozvole.

Podijeli:

Tagovi:

djeca

vrtić

Jerusalim

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

horoskop astrologija

Zanimljivosti

Ova 4 znaka u februaru lebde od sreće

2 h

0
Клекнуо чим је изашао из мора: Полицајац запросио дјевојку послије пливања за Часни крст

Region

Kleknuo čim je izašao iz mora: Policajac zaprosio djevojku poslije plivanja za Časni krst

3 h

0
Штап Светог Јована

Gradovi i opštine

Nedaleko od Banjaluke čuva se štap Svetog Jovana

3 h

0
Дјечак Нико (12) се бори за живот након напада ајкуле: Шчепала га за ноге, друг га једва извукао из воде

Svijet

Dječak Niko (12) se bori za život nakon napada ajkule: Ščepala ga za noge, drug ga jedva izvukao iz vode

3 h

0

Više iz rubrike

Дјечак Нико (12) се бори за живот након напада ајкуле: Шчепала га за ноге, друг га једва извукао из воде

Svijet

Dječak Niko (12) se bori za život nakon napada ajkule: Ščepala ga za noge, drug ga jedva izvukao iz vode

3 h

0
Јак земљотрес погодио Грчку

Svijet

Jak zemljotres pogodio Grčku

3 h

0
Лавров: У току је игра „ко је јачи - тај је у праву“

Svijet

Lavrov: U toku je igra „ko je jači - taj je u pravu“

3 h

0
Удовица Чарлија Кирка тражи брзо суђење оптуженом за његово убиство

Svijet

Udovica Čarlija Kirka traži brzo suđenje optuženom za njegovo ubistvo

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

25

Bugarski predsjednik podnio ostavku na tu fuknciju

13

19

Zahar o Goci Lazarević: "Nisam je prepoznao od botoksa"

13

16

Preminula pjevačica Beti Đorđević

13

05

Majka koja je kćerkicu (3) bacila u ledenu Savu dobila 15 godina zatvora

12

51

Prijedorčanina terete da je sa ženskom čarapom na glavi opljačkao pumpu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner