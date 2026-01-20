Dvije bebe preminule, 27 djece na kućnom liječenju nakon incidenta u vrtiću

Dvadeset sedam beba i mališana koji su hospitalizovani nakon incidenta koji se dogodio u nelegalnom vrtiću u Jerusalimu, pušteni su na kućno liječenje.

Medicinski centar “Šare Cedek” saopštio je da su sva djeca koja su puštena u dobrom zdravstvenom stanju, prenosi Tajms of Izrael.

Region Na stepeništu zgrade pronađeno tijelo nepoznatog muškarca

Ukupno 53 bebe i mališana primljeno je juče u bolnice. Za sada se ne zna da li se ostala djeca i dalje liječe ili su smještena u druge zdravstvene ustanove u Jerusalimu.

U incidentu su preminule dvije bebe. Uzrok smrti četvoromjesečne Lee Golovencic i šestomjesečnog Aharona Kaca još nisu utvrđeni.

Dvije njegovateljice su privedene zbog sumnje na izazivanje smrti iz nehata i nemara.

Na snimcima koje je juče emitovao Kanal 12 vidjelo se da su bebe i mala djeca spavala u ormarima i na dušecima pored toaleta. Spasilačke službe su navele da su bebe i mala djeca spavala u ormarima, hodnicima i kupatilima.

Sajt Ynet prenio je da su mališani spavali jedni preko drugih u plakari­ma i pored WC šolje u kupatilu.

Srbija Advokat otkrio šta će se desiti sa sudskim postupkom nakon smrti Mike Aleksića

Dodali su i da je klima-uređaj radio na izuzetno visokoj temperaturi, što je opisano kao “životno ugrožavajuće”.

Snimci koje je emitovao Kanal 13, takođe, ukazuju na ozbiljnu prenatrpanost prostora.

Ministarstvo obrazovanja potvrdilo je da vrtić nije bio registrovan i saopštilo listu Mariv da se, prema preliminarnim procjenama, smatra da se radi o privatnom vrtiću koji je radio u privatnom stanu bez potrebne dozvole.