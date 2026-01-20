Logo
Large banner

Lavrov: U toku je igra „ko je jači - taj je u pravu“

Izvor:

Sputnjik

20.01.2026

09:39

Komentari:

0
Лавров: У току је игра „ко је јачи - тај је у праву“
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Početak 2026. godine „oboriće sve rekorde po utiscima“, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov na konferenciji za novinare posvećenoj rezultatima rada ruske diplomatije u 2025. godini.

„Ono što je obuhvatio prvi dvadesetodnevni period 2026. godine, mislim da će oboriti sve rekorde po utisku koje je za sobom ostavila 2025. godina“, istakao je Lavrov.

Prema riječima ruskog ministra, politika američkog lidera Donalda Trampa koja se odnosi na samostalno pisanje pravila ponašanja na globalnoj sceni je šok za Evropu. Sva pravila na svjetskoj sceni su precrtana, u toku je igra „ko je jači - taj je u pravu“, objasnio je Lavrov.

Govoreći o otmici predsjednika Venecuele Nikolasa Madura, istakao da su SAD grubo upale u Venecuelu i da prijete Kubi i drugim zemljama Latinske Amerike.

Жоао Фонсека

Tenis

Najveća nada svjetskog tenisa doživjela debakl

„Bili smo svjedoci neviđenih događaja: grubog oružanog upada Sjedinjenih Američkih Država u Venecuelui, sa desetinama poginulih i ranjenih, kao i otmice i odvođenja iz zemlje legitimnog predsjednika Nikolasa Madura zajedno sa njegovom suprugom. Istovremeno posmatramo i prijetnje upućene Kubi, kao i drugim državama Latinske Amerike i karipskog regiona“, izjavio je šef ruske diplomatije.

Po njegovim riječima, cilj nanošenja strateškog poraza Rusiji i dalje ostaje u glavama i planovima evropskih lidera. Rusija ne pretenduje ni na čija legitimna prava i neće dozvoliti zanemarivanje svojih zakonskih prava, poručio je šef ruske diplomatije.

Horoskop

Zanimljivosti

Ovaj horoskopski znak niko i ništa ne može da zaustavi

„Cilj — nanošenje strateškog poraza nama — više se ne izgovara tako često, ali po svim pokazateljima on i dalje ostaje u glavama i planovima, prije svega evropskih lidera“, rekao je šef ruske diplomatije.

Lavrov je, povodom antiruskih izjava nemačkog kancelara Fridriha Merca, podsjetio na to do čega je u istoriji više puta dovodila "samouvjerenost njemačkog rukovodstva", piše Sputnik.

Podijeli:

Tag:

Sergej Lavrov

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Највећа нада свјетског тениса доживјела дебакл

Tenis

Najveća nada svjetskog tenisa doživjela debakl

1 h

0
Lisice zatvor pritvor

Region

Maloljetnik uhapšen sa 150 kilograma duvana

1 h

0
Horoskop

Zanimljivosti

Ovaj horoskopski znak niko i ništa ne može da zaustavi

1 h

0
Јутјуб платформа телефон

Nauka i tehnologija

Jutjub uvodi ograničenja za djecu

1 h

0

Više iz rubrike

Удовица Чарлија Кирка тражи брзо суђење оптуженом за његово убиство

Svijet

Udovica Čarlija Kirka traži brzo suđenje optuženom za njegovo ubistvo

1 h

0
Ланчани судар у Мичигену

Svijet

Više od sto vozila učestvovalo u lančanom sudaru

1 h

0
Предатор

Svijet

Rusi spremili Predatora: Monstrum može leti do svemira

2 h

0
Након вечере непријатно изненађење: Ресторан наплатио 20 евра за госта који није дошао

Svijet

Nakon večere neprijatno iznenađenje: Restoran naplatio 20 evra za gosta koji nije došao

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

37

Na stepeništu zgrade pronađeno tijelo nepoznatog muškarca

10

34

Ova 4 znaka u februaru lebde od sreće

10

34

Advokat otkrio šta će se desiti sa sudskim postupkom nakon smrti Mike Aleksića

10

30

Kleknuo čim je izašao iz mora: Policajac zaprosio djevojku poslije plivanja za Časni krst

10

29

Nedaleko od Banjaluke čuva se štap Svetog Jovana

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner