Početak 2026. godine „oboriće sve rekorde po utiscima“, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov na konferenciji za novinare posvećenoj rezultatima rada ruske diplomatije u 2025. godini.

„Ono što je obuhvatio prvi dvadesetodnevni period 2026. godine, mislim da će oboriti sve rekorde po utisku koje je za sobom ostavila 2025. godina“, istakao je Lavrov.

Prema riječima ruskog ministra, politika američkog lidera Donalda Trampa koja se odnosi na samostalno pisanje pravila ponašanja na globalnoj sceni je šok za Evropu. Sva pravila na svjetskoj sceni su precrtana, u toku je igra „ko je jači - taj je u pravu“, objasnio je Lavrov.

Govoreći o otmici predsjednika Venecuele Nikolasa Madura, istakao da su SAD grubo upale u Venecuelu i da prijete Kubi i drugim zemljama Latinske Amerike.

„Bili smo svjedoci neviđenih događaja: grubog oružanog upada Sjedinjenih Američkih Država u Venecuelui, sa desetinama poginulih i ranjenih, kao i otmice i odvođenja iz zemlje legitimnog predsjednika Nikolasa Madura zajedno sa njegovom suprugom. Istovremeno posmatramo i prijetnje upućene Kubi, kao i drugim državama Latinske Amerike i karipskog regiona“, izjavio je šef ruske diplomatije.

Po njegovim riječima, cilj nanošenja strateškog poraza Rusiji i dalje ostaje u glavama i planovima evropskih lidera. Rusija ne pretenduje ni na čija legitimna prava i neće dozvoliti zanemarivanje svojih zakonskih prava, poručio je šef ruske diplomatije.

„Cilj — nanošenje strateškog poraza nama — više se ne izgovara tako često, ali po svim pokazateljima on i dalje ostaje u glavama i planovima, prije svega evropskih lidera“, rekao je šef ruske diplomatije.

Lavrov je, povodom antiruskih izjava nemačkog kancelara Fridriha Merca, podsjetio na to do čega je u istoriji više puta dovodila "samouvjerenost njemačkog rukovodstva", piše Sputnik.