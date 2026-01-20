Logo
Large banner

Ovaj horoskopski znak niko i ništa ne može da zaustavi

Izvor:

UNA TV

20.01.2026

09:29

Komentari:

0
Horoskop
Foto: Pexels

Da li ti se nekad učinilo da postoje ljudi koje život lomi, ali ih nikada ne slomi do kraja?

Kao da padnu, ali se svaki put vrate još jači. Nije stvar u sreći, niti u okolnostima, već u onome što nose u sebi.

Prema astrologiji, postoji jedan znak koji ima gotovo nevjerovatnu sposobnost da preživi sve što ga snađe.

Priče i stara vjerovanja

Od davnina se vjerovalo da nisu svi rođeni sa istom količinom unutrašnje snage. Stari zapisi i predanja često su govorili o "ljudima od čelika", onima koji kroz bol, gubitke i krize prolaze drugačije od drugih. Dok bi se većina povukla, oni bi išli naprijed.

илу-јутјуб-29082025

Nauka i tehnologija

Jutjub uvodi ograničenja za djecu

Njihova tajna nije u tome da ne pate, već u tome što znaju kako da se ponovo sastave i nastave dalje. Ovaj znak ne doživljava kraj kao konačnu tačku. Za njega je kraj samo novi početak, novi krug i nova prilika za rast.

Škorpija – feniks Zodijaka

To je Škorpija. Misteriozna, intenzivna i često pogrešno shvaćena, ali sa jednom moći koju je teško poreći: ona se uvijek diže iz pepela. Kada drugi posustanu pred emotivnim udarcima, izdajom ili stresom, Škorpija tada ulazi u svoju najjaču fazu.

Njena energija je toliko duboka i jaka da ponekad d‌jeluje kao nešto što prevazilazi običnu ljudsku izdržljivost. Škorpijom upravlja Pluton, planeta transformacije, što znači da ovaj znak nije tu da "preživi mirno", već da se mijenja, preživi, obnovi i postane jači.

I ono najvažnije, kad d‌jeluje kao da je slomljena, Škorpija često samo ćuti i skuplja snagu. Ona se ne raspada zauvijek, ona se rekonstruiše.

Šta je to u njima što ih čini gotovo neuništivim?

Snaga Škorpije nije u fizičkoj sili, već u mentalnoj tvrdoći i emocionalnoj dubini. Njihova sposobnost da prežive finansijske padove, gubitke, razočaranja i lomove je fascinantna, jer rijetko kad ostaju "na dnu". Oni se od dna odbiju.

Kažu da imaju intuiciju koja radi kao radar, mogu da osjete opasnost, laž i lošu namjeru prije nego što se pokaže. Zbog toga često uspiju da se zaštite i spasu na vrijeme.

Njihovi "božanski darovi"

Ono što ih izdvaja od drugih znakova je kombinacija osobina koje d‌jeluju kao neprobojni oklop:

Nevjerovatna psihička izdržljivost – mogu da izdrže ono što bi druge slomilo.

Moć transformacije – ne ostaju isti poslije boli, već postaju jača verzija sebe.

Intuicija bez greške – kao da "čitaju" ljude i situacije unaprijed.

ПД ПС БиХ

BiH

Poslanici danas odlučuju o budžetu

Emocionalna dubina – i kada pate, oni uče iz toga.

Upornost i ponos – Škorpija ne voli poraz i rijetko ga prihvata.

Škorpija nije znak kome život sve olakšava, naprotiv. Ali je znak kome je dato da iz svega izađe snažniji. Feniks među ljudima, koji preživljava i onda kada d‌jeluje da nema šanse, prenosi Una.rs.

Podijeli:

Tag:

Horoskop

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Јутјуб платформа телефон

Nauka i tehnologija

Jutjub uvodi ograničenja za djecu

1 h

0
Избио пожар на кући у Мркоњић Граду

Hronika

Izbio požar na kući u Mrkonjić Gradu

1 h

0
Тајана у колима затекла смрзнуту жену како плаче, између ногу је држала бебу

Zdravlje

Tajana u kolima zatekla smrznutu ženu kako plače, između nogu je držala bebu

1 h

0
Посланици данас одлучују о буџету

BiH

Poslanici danas odlučuju o budžetu

1 h

0

Više iz rubrike

Шта нам звијезде предвиђају за данас?

Zanimljivosti

Šta nam zvijezde predviđaju za danas?

3 h

0
Грађани Данске се "свете" Трампу: Хоће да купе Калифорнију

Zanimljivosti

Građani Danske se "svete" Trampu: Hoće da kupe Kaliforniju

20 h

0
Мачак 9 месеци водио двоструки живот, мислили су да је скитница

Zanimljivosti

Mačak 9 meseci vodio dvostruki život, mislili su da je skitnica

20 h

0
Најгоре снајке на свијету се рађају само у три знака хороскопа

Zanimljivosti

Najgore snajke na svijetu se rađaju samo u tri znaka horoskopa

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

37

Na stepeništu zgrade pronađeno tijelo nepoznatog muškarca

10

34

Ova 4 znaka u februaru lebde od sreće

10

34

Advokat otkrio šta će se desiti sa sudskim postupkom nakon smrti Mike Aleksića

10

30

Kleknuo čim je izašao iz mora: Policajac zaprosio djevojku poslije plivanja za Časni krst

10

29

Nedaleko od Banjaluke čuva se štap Svetog Jovana

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner