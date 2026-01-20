Logo
Tajana u kolima zatekla smrznutu ženu kako plače, između nogu je držala bebu

20.01.2026

09:15

Komentari:

0
Foto: Pixabay

Prava drama odigrala se u noći između subote i nedjelje, četiri sata poslije ponoći, ispred KBC "Bežanijska kosa", beogradske bolnice koja nema ni ginekologiju, ni porodilište. Taman kad je prošla gužva, sirena je sve digla na noge u hitnom prijemu "Bežanije".

"Hitna pomoć je neposredno prije toga dovela jednog teškog pacijenta, a sa njima je i tata istrčao iz kola i vikao da se žena porađa. Mi smo istrčali ispred odmah. U kolima je bila smrznuta žena, plakala je i tresla se a između nogu je držala bebu. Beba nije plakala, bila je hladna takođe. Imali smo urgentnu situaciju, a nakon naših intervencija, beba je zaplakla - kaže specijalista urgentne medicine Tajana Hajer koja je pomogla majci i bebi i dodala:

"Nije bilo odmah uslova da iz kola vadimo bebu i majku. Napolju je tada bilo -7, tako da bi to bilo pogubno za njih. U kolima smo presjekli pupčanu vrpcu. Jeste skučen prostor ali smo svi bili tu. Kada su beba i majka bile utopljene, doveli smo ih kod nas na hitan prijem i tu smo nastavili da gledamo parametre. Majku i bebu smo nakon toga odvezli u porodilište."

ПД ПС БиХ

BiH

Poslanici danas odlučuju o budžetu

Dodaje i da je osjećaj bio divan, te da su zajednim snagama spasili bebu i majku.

Direktorka Marija Zdravković istakla je da je vrlo ponosna na svoje kolege:

"Mi smo najmanji KBC u Srbiji, nemamo ginekologiju, ne porađamo žene. Ovde trudnice ne dolaze, ali ovo je treći vanredni porođaj, a postojimo 70 godina. Svi su se fantastično snašli. Bili smo uplašeni za bebu jer je -2 stepena bilo u kolima. Beba i majka su sada dobro, u prodilištu su. Nama je drago da smo pokazali da su u našoj zemlji zdravstveni radnici vrlo posvećeni pacijentima."

(Kurir)

