Preminula Senka Veletanlić

Vijest o njenoj smrti objavio je njen sin, Vasil Hadžimanov na društvenim mrežama.

"Jutros nas je napustila moja majka Senka Veletanlić nakon teške bolesti. Otišla je tiho, dostojanstveno, u snu, kao dama, baš kako joj i priliči. Volim te mama. Hvala ti mama", naveo je Vasil Hadžimanov se u objavi.

Rođena je 27. maja 1936. u Zagrebu kao Senija, gd‌je je diplomirala na Ekonomskom fakultetu, piše u arhivi NIN-a.

Imala je tri godine kada je počela da pjeva na radiju, a tokom studija pjevala je u poznatim zagrebačkim horovima, gd‌je je naučila tajnu pjevačkog zanata i ubrzo postala solista.

Obišla je čitavu Evropu, napravila prve snimke, a samostalno kao interpretatorka zabavne muzike nastupila je na nekada čuvenom festivalu u Opatiji. Smatra da je ozbiljno počela da se bavi pjevanjem tek kada je došla u Beograd. Zapravo, njena pjevačka karijera počela je 1960. godine, kako ona kaže "kao interpretator lijepih pjesama".

Zajedno sa suprugom Zafirom Hadžimanovim snimila je mnogo uspješnih televizijskih šou programa, emisije mjuzikla i šansona, a njihov solistički koncert u Ateljeu 212 predstavljao je otvaranje scene u podrumu.

Veoma su upečatljivi njihovi zajednički resitali Pas pjevačica (pravljen prema Zafirovoj istoimenoj knjizi), kao i Šansone na papiru, koji su izveli u okviru jednog Beogradskog proleća. Kao svestrana umjetnička ličnost, Senka Veletanlić se bavila i glumom.

Godine 1972. sa sestrom Biserom pjevala je "Mi znamo sve". Sestre Veletanlić ostale su u sjećanju kao legende domaćih šlagera. Nešto kasnije, svaka od njih našla je svoj put, piše N1.

Pored toga što je na domaćim festivalima redovno dobijala najbolje ocjene stručnog žirija i samim tim etiketu nekomercijalnog umjetnika, Senka je ostajala vjerna muzičkom stilu koji je sama gradila pojavom, ponašanjem i stavom – pjevala je pred 20.000 ljudi na Kubi, imala svoju publiku u Sovjetskom Savezu, glumila u filmovima "Svanuće" Nikole Tanhofera i "Tri", Aleksandra Petrovića – i dočekala da svoj prvi LP objavi tek poslije dvije decenije trajanja na estradi.