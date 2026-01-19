Glumci dijele prekriženu objavu o Miki Aleksiću, Anđelka Prpić uradila isto

Anđelka Prpić se oglasila nakon smrti Mike Aleksića oštrom porukom: Sve stalo u 4 riječi

Glumica Anđelka Prpić oglasila se nakon vijesti da je preminuo režiser i vlasnik dramske škole "Stvar srca", Miroslav Mika Aleksić.

Kako je saopšteno, Mika Aleksić je preminuo juče, 18. januara, u svom domu u Beogradu, nakon duge bolesti.

Navodi se da uzrok smrti bio rak debelog creva.

Scena Miloš Timotijević oštar nakon smrti Mike Aleksić

Tek poneko od glumaca se oglasio nakon njegove smrti, a među njima je i Anđelka Prpić.

Baš kao i njen kolega Miloš Timotijević, Anđelka Prpić je na društvenim mrežama objavila naslov vijesti koja je glasila: "Preminuo režiser i učitelj glume Miroslav Mika Aleksić", ali je glumica precrtala dio "režiser i učitelj glume" i iznad napisala: "zlostavljač i s**sualni prestupnik".