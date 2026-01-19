Logo
Glumci dijele prekriženu objavu o Miki Aleksiću, Anđelka Prpić uradila isto

Izvor:

Telegraf

19.01.2026

19:24

Komentari:

0
Глумци дијеле прекрижену објаву о Мики Алексићу, Анђелка Прпић урадила исто

Anđelka Prpić se oglasila nakon smrti Mike Aleksića oštrom porukom: Sve stalo u 4 riječi

Glumica Anđelka Prpić oglasila se nakon vijesti da je preminuo režiser i vlasnik dramske škole "Stvar srca", Miroslav Mika Aleksić.

Kako je saopšteno, Mika Aleksić je preminuo juče, 18. januara, u svom domu u Beogradu, nakon duge bolesti.

Navodi se da uzrok smrti bio rak debelog creva.

Milos Timotijevic

Scena

Miloš Timotijević oštar nakon smrti Mike Aleksić

Tek poneko od glumaca se oglasio nakon njegove smrti, a među njima je i Anđelka Prpić.

Baš kao i njen kolega Miloš Timotijević, Anđelka Prpić je na društvenim mrežama objavila naslov vijesti koja je glasila: "Preminuo režiser i učitelj glume Miroslav Mika Aleksić", ali je glumica precrtala dio "režiser i učitelj glume" i iznad napisala: "zlostavljač i s**sualni prestupnik".

Анђелка Прпић на Инстаграму
Anđelka Prpić na Instagramu

