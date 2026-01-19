Sahrana Miroslava Mike Aleksića biće održana u sredu, 21. januara, na Centralnom groblju u Beogradu u 13.30 časova.

Mika Aleksić preminuo je juče, 18. januara 2026. godine, u Beogradu. Nekadašnji učitelj glume umro je u svom domu, nakon duge i teške bolesti.

Biljana Mašić oglasila se za Telegraf nakon smrti svog muža Miroslava Mike Aleksića. Kako je rekla, do kraja je vjerovala da će se izboriti sa bolešću.

“Jako mi je teško, danas je preminuo u popodnevnim satima. Još ne znamo kada će biti sahrana zbog administrativnih stvari koje me čekaju. Bio je jako loše ali smo svi verovali”, istakla je profesorka glume na Fakultetu dramskih umjetnosti za Telegraf.rs.

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Miroslava Mike Aleksića za krivična d‌jela silovanja i nedozvoljene polne radnje, koje je počinio nad sedam devojaka, koje su pohađale njegovu školu glume. Prva je Aleksića prijavila glumica Milena Radulović, posle čega je isto učinila i njena koleginica Iva Ilinčić.