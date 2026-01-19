Logo
Large banner

Poznato gd‌je i kada će biti sahranjen Miroslav Mika Aleksić

Izvor:

Telegraf

19.01.2026

16:45

Komentari:

2
Познато гд‌је и када ће бити сахрањен Мирослав Мика Алексић

Sahrana Miroslava Mike Aleksića biće održana u sredu, 21. januara, na Centralnom groblju u Beogradu u 13.30 časova.

Mika Aleksić preminuo je juče, 18. januara 2026. godine, u Beogradu. Nekadašnji učitelj glume umro je u svom domu, nakon duge i teške bolesti.

Biljana Mašić oglasila se za Telegraf nakon smrti svog muža Miroslava Mike Aleksića. Kako je rekla, do kraja je vjerovala da će se izboriti sa bolešću.

“Jako mi je teško, danas je preminuo u popodnevnim satima. Još ne znamo kada će biti sahrana zbog administrativnih stvari koje me čekaju. Bio je jako loše ali smo svi verovali”, istakla je profesorka glume na Fakultetu dramskih umjetnosti za Telegraf.rs.

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Miroslava Mike Aleksića za krivična d‌jela silovanja i nedozvoljene polne radnje, koje je počinio nad sedam devojaka, koje su pohađale njegovu školu glume. Prva je Aleksića prijavila glumica Milena Radulović, posle čega je isto učinila i njena koleginica Iva Ilinčić.

Podijeli:

Tagovi:

Miroslav Mika Aleksić

sahrana

Komentari (2)
Large banner

Pročitajte više

Данска одговара Трампу, шаљу војску

Svijet

Danska odgovara Trampu, šalju vojsku

3 h

0
Човић-Пленковић: Сарадња на европским реформама и енергетској диверзификацији

BiH

Čović-Plenković: Saradnja na evropskim reformama i energetskoj diverzifikaciji

3 h

0
Роналдо добио спор против Јувентуса, узеће им милионе

Fudbal

Ronaldo dobio spor protiv Juventusa, uzeće im milione

3 h

0
Остојић: Приоритет усвајање измјена и допуна закона о борцима

Republika Srpska

Ostojić: Prioritet usvajanje izmjena i dopuna zakona o borcima

3 h

2

Više iz rubrike

Урна Жарка Лаушевића изнијета из Србије

Scena

Urna Žarka Lauševića iznijeta iz Srbije

3 h

0
Ana Nikolić pjevačica

Scena

Ana Nikolić šokirala novom objavom: ''Nažalost živa sam''

5 h

0
Познато вријеме и мјесто сахране Мике Алексића

Scena

Poznato vrijeme i mjesto sahrane Mike Aleksića

7 h

1
Мирослав Мика Алексић, учитељ глуме којег је више дјевојака оптужило за силовање

Scena

Ovo je Iva govorila na suđenju Aleksiću: Imala sam strah od njega, gurao mi je jezik u usta

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

59

Pobjeda Studentskog centra u Laktašima

19

49

Srbija podbacila protiv Austrije, sve oči uprte u Španiju

19

38

Hoće li Ustavni sud raspravljati o ustavnosti Vlade koja više nije na snazi?

19

35

Andrej Lučić prvi doplivao do Časnog krsta u Trebišnjici

19

24

Glumci dijele prekriženu objavu o Miki Aleksiću, Anđelka Prpić uradila isto

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner