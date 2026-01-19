Logo
Danska odgovara Trampu, šalju vojsku

Avaz

19.01.2026

16:35

0
Данска одговара Трампу, шаљу војску
Veći broj danskih vojnika, opisan kao "značajan doprinos", trebao bi večeras stići u Kangerlusak na Grenlandu. Tu informaciju danske oružane snage potvrdile su za dansku televiziju TV 2.

Kako prenosi TV 2, s tom grupom na Grenland će doputovati i komandant danske kopnene vojske Peter Bojsen (Peter Boysen).

Pristigli vojnici učestvovaće u jačanju kontingenta danskih snaga koji se trenutno raspoređuje na Grenlandu.

Ranije je komandant Arktičke komande Soren Andersen (Søren Andersen) izjavio da je u Nuuk već stiglo oko 100 danskih vojnika, dok je sličan broj raspoređen i u Kangerlusaku.

Na toj lokaciji trebali bi započeti vojnu vježbu pod nazivom "Arktik Endurans", koja je ubrzana i dodatno pojačana nakon nedavnih prijetnji američkog predsjednika Donalda Trampa. Tramp je u više navrata izjavio da želi pripojiti Grenland Sjedinjenim Američkim Državama.

