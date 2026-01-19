Logo
Large banner

Vozovi u trenutku sudara jurili više od 200km/h

Izvor:

Indeks

19.01.2026

12:53

Komentari:

0
Жељезничка несрећа у Шпанији
Foto: Tanjug/AP

U željezničkoj nesreći u Španiji poginulo je 39 ljudi, a prema najnovijim saznanjima, u trenutku sudara vozovi su jurili brzinom od oko 200 kilometara na čas.

Oba voza su u trenutku sudara vozila brzinom od oko 200 km/h, rekli su izvori iz španskog Ministarstva saobraćaja za Skaj Njuz.

Маска жена вирус

Zdravlje

Raste broj oboljelih: Pune čekaonice pacijenata sa maskama

Voz koji je prvi iskliznuo s šina, vozio je 204 km/h, dok je drugi voz jurio oko 209 km/h.

Do sudara je došlo u manje od 30 sekundi otkad je prvi izletio sa šina.

Podijeli:

Tagovi:

Španija

sudar vozova

željeznička nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Познато вријеме и мјесто сахране Мике Алексића

Scena

Poznato vrijeme i mjesto sahrane Mike Aleksića

35 min

0
Бх. метеоролози упозорили: Спремите се за дебеле минусе и преокрет

Društvo

Bh. meteorolozi upozorili: Spremite se za debele minuse i preokret

38 min

0
Званичници Српске дочекали богојављенску литију

Banja Luka

Zvaničnici Srpske dočekali bogojavljensku litiju

40 min

0
Који половњаци су били најтраженији прошле године?

Auto-moto

Koji polovnjaci su bili najtraženiji prošle godine?

45 min

0

Više iz rubrike

Песков о Гренланду: Пажљиво пратимо ситуацију

Svijet

Peskov o Grenlandu: Pažljivo pratimo situaciju

53 min

0
Човјека напала једна од најсмртоноснијих животиња - посљедице су језиве

Svijet

Čovjeka napala jedna od najsmrtonosnijih životinja - posljedice su jezive

55 min

0
Путин добио позив да се прикључи Савјету за мир за Газу

Svijet

Putin dobio poziv da se priključi Savjetu za mir za Gazu

1 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Svijet

Pucnjava u gradskoj upravi u Češkoj - ima mrtvih i ranjenih

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

07

U plivanju za časni krst učestvovao i petogodišnjak

13

07

Cjenovnik crkve zapalio mreže: Naplaćuju oprost

13

04

Dalibor Kajiš prvi doplivao do Časnog krsta u Banjaluci

13

01

Najgore snajke na svijetu se rađaju samo u tri znaka horoskopa

12

59

Tjentište eksplodira u julu: Skunk Anansie, Onyx, Senidah, Zoster, Goblini i Artan Lili prva imena Jelen OK Festa!!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner