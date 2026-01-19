Vozovi u trenutku sudara jurili više od 200km/h

Izvor:
Indeks
19.01.2026
12:53
Komentari:0
U željezničkoj nesreći u Španiji poginulo je 39 ljudi, a prema najnovijim saznanjima, u trenutku sudara vozovi su jurili brzinom od oko 200 kilometara na čas.
Oba voza su u trenutku sudara vozila brzinom od oko 200 km/h, rekli su izvori iz španskog Ministarstva saobraćaja za Skaj Njuz.
Zdravlje
Raste broj oboljelih: Pune čekaonice pacijenata sa maskama
Voz koji je prvi iskliznuo s šina, vozio je 204 km/h, dok je drugi voz jurio oko 209 km/h.
Do sudara je došlo u manje od 30 sekundi otkad je prvi izletio sa šina.
The Deadliest 🚂 CRASH since 2013 happened last night 😔 High speed Train from Málaga (Fish Salting Place) to Madrid (Water Source) derailed near ADAMUZ (1st MAN) Spain, collided with train going to HUELVA (Fortress of Baal). 39 passed on, 122 injured. As I said 19 days ago in my… https://t.co/awG6dR6NnY pic.twitter.com/5fkJS0B3IK— Jacob Israel (@JacobIsrael71) January 19, 2026
Najnovije
Najčitanije
13
07
13
07
13
04
13
01
12
59
Trenutno na programu