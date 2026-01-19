Vozovi u trenutku sudara jurili više od 200km/h

U željezničkoj nesreći u Španiji poginulo je 39 ljudi, a prema najnovijim saznanjima, u trenutku sudara vozovi su jurili brzinom od oko 200 kilometara na čas.

Oba voza su u trenutku sudara vozila brzinom od oko 200 km/h, rekli su izvori iz španskog Ministarstva saobraćaja za Skaj Njuz.

Voz koji je prvi iskliznuo s šina, vozio je 204 km/h, dok je drugi voz jurio oko 209 km/h.

Do sudara je došlo u manje od 30 sekundi otkad je prvi izletio sa šina.