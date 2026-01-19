Bh. meteorolozi upozorili: Spremite se za debele minuse i preokret

Izvor:
ATV
19.01.2026
12:38
Komentari:0
U noći na utorak (20.01.) manje oblačnosti iznad naših krajeva, pa će tako biti jačeg mraza u većini mjesta.
Jutarnja temperatura u utorak od -18 do -6, na jugu do -1. Na sjeverozapadu Bosne i lokalno po kotlinama zadržaće se niska oblačnost ili magla i tokom noći na utorak pa bi tu izostali neki veći minusi, saopštili su iz BH Meteo.
U utorak tokom dana pretežno sunčano vrijeme i malo toplije nego u ponedjeljak. Poslijepodne i naveče sa juga postepeno naoblačenje.
Naoblačenje će u srijedu (21.01.) donijeti slabe i lokalne padavine Hercegovini, jugozapadu i zapadu Bosne. Kiša, na planinama snijeg. U ostalim dijelovima u srijedu uglavnom suvo i pretežno oblačno, rijetko gdje uz koju kap kiše/ledene kiše ili malo snijega na planini.
Dnevna temperatura u utorak i srijedu -1 do 4, na jugu do 10. U srijedu ujutro malo toplije nego u utorak ujutro, ali i dalje hladno uz minuse u većini mjesta.
Od četvrtka (22.01.) pa do nedjelje (25.01.) kreće uticaj južine i priliv toplijeg i vlažnijeg vazduha sa jugozapada. Preovladavaće većinom pretežno oblačno i nestabilno vrijeme uz lokalno kišu. Više padavina u Hercegovini, na jugozapadu i zapadu Bosne. Na sjeveru, sjeveroistoku i istoku Bosne uz povremeno sunčane periode.
Vjetar će okrenuti na južni smjer, duvaće lokalno i povremeno umjerene jačine, na planinama uz jake udare.
Od četvrtka toplija jutra i dani. Ujutro temperature većinom oko nule ili koji stepen u plusu. Dnevna temperatura 5 do 11, lokalno do 14, saopšteno je iz BH Meteo.
