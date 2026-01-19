Tijesto neće upiti ni kap ulja prilikom prženja zahvaljujući jednom triku

Izvor:
Prženo tijesto, kao što su uštipci ili mekike, čest su izbor domaćica za jutarnji ili večernji obrok. Ipak, ono s čim se često suočavaju i što ne znaju kako jednostavno da riješe jeste višak masti ili ulja koje upiju ova peciva.
Međutim, postoje dva jednostavna trika koja će vam pomoći da vaše prženo tijesto ne upije ni kap masti ili ulja.
1. Soda bikarbona/prašak za pecivo + vruće ulje
Jedan od najjednostavnijih načina za pripremanje idealnih uštipaka i mekika je upotreba sode bikarbone ili praška za pecivo, koje ćete prosijati zajedno sa brašnom. Na taj način testo neće upijati višak masnoće kod prženja u dubokom ulju.
Ključ je u temperaturi: Da tijesto ne bi bilo masno, ulje u kome ćete ga pržiti trebalo bi da bude dobro zagrijano. Kada je ulje dovoljno zagrijano, ono u trenutku zatvara tijesto i ne dozvoljava mu da upije višak masnoće, već ga samo oblaže hrskavom koricom.
2. Rakija (ili rum) – stari bakin trik
Provjeren način da tijesto koje pržite ne upije mnogo ulja ili masti jeste da dok mesite tijesto u njega dodate čašicu rakije. Kada umutite brašno, jaja, mlijeko i ostale sastojke koje koristite za pripremu, u sve to dodajte čašicu rakije.
Efekat: Uštipci neće pokupiti ni kap masnoće! Ovo je stari trik koje su još naše bake koristile, ali danas je pomalo zaboravljen. Ne morate da brinete jer se ukus rakije uopšte neće osjetiti, a poslužiće da prženo tijesto ne bude previše masno. Ukoliko ipak želite da dodate aromu tijestu, a u isto vrijeme iskoristite trik sa alkoholom, možete dodati istu mjeru ruma.
