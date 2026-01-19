Logo
Large banner

Tijesto neće upiti ni kap ulja prilikom prženja zahvaljujući jednom triku

Izvor:

Krstarica

19.01.2026

12:28

Komentari:

0
Приганице / крофне са шећером у праху
Foto: Summer Stock/Pexels

Prženo tijesto, kao što su uštipci ili mekike, čest su izbor domaćica za jutarnji ili večernji obrok. Ipak, ono s čim se često suočavaju i što ne znaju kako jednostavno da riješe jeste višak masti ili ulja koje upiju ova peciva.

Međutim, postoje dva jednostavna trika koja će vam pomoći da vaše prženo tijesto ne upije ni kap masti ili ulja.

Дмитриј Песков

Svijet

Peskov o Grenlandu: Pažljivo pratimo situaciju

Kako se prži tijesto koje ne upija ulje

1. Soda bikarbona/prašak za pecivo + vruće ulje

Jedan od najjednostavnijih načina za pripremanje idealnih uštipaka i mekika je upotreba sode bikarbone ili praška za pecivo, koje ćete prosijati zajedno sa brašnom. Na taj način testo neće upijati višak masnoće kod prženja u dubokom ulju.

Ključ je u temperaturi: Da tijesto ne bi bilo masno, ulje u kome ćete ga pržiti trebalo bi da bude dobro zagrijano. Kada je ulje dovoljno zagrijano, ono u trenutku zatvara tijesto i ne dozvoljava mu da upije višak masnoće, već ga samo oblaže hrskavom koricom.

2. Rakija (ili rum) – stari bakin trik

Provjeren način da tijesto koje pržite ne upije mnogo ulja ili masti jeste da dok mesite tijesto u njega dodate čašicu rakije. Kada umutite brašno, jaja, mlijeko i ostale sastojke koje koristite za pripremu, u sve to dodajte čašicu rakije.

bolnica pacijent pixabay

Svijet

Čovjeka napala jedna od najsmrtonosnijih životinja - posljedice su jezive

Efekat: Uštipci neće pokupiti ni kap masnoće! Ovo je stari trik koje su još naše bake koristile, ali danas je pomalo zaboravljen. Ne morate da brinete jer se ukus rakije uopšte neće osjetiti, a poslužiće da prženo tijesto ne bude previše masno. Ukoliko ipak želite da dodate aromu tijestu, a u isto vrijeme iskoristite trik sa alkoholom, možete dodati istu mjeru ruma.

Podijeli:

Tagovi:

Krofne

kuhinja

rakija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Аутомобил у снијегу

Auto-moto

Jedno dugme nikako ne treba pritiskati dok ste na zaleđenom putu

48 min

0
Kренула богојављенска литија у Бањалуци

Banja Luka

Krenula bogojavljenska litija u Banjaluci

49 min

0
Скривени отвор у срцу може да промакне: Шта је балон тест и коме се препоручује?

Zdravlje

Skriveni otvor u srcu može da promakne: Šta je balon test i kome se preporučuje?

53 min

0
Куна Фишер

Zanimljivosti

Snimljeno stvorenje koje nije viđeno više od 100 godina

56 min

0

Više iz rubrike

У воду за чишћење подова додајте овај зачин и кућа ће мирисати данима

Savjeti

U vodu za čišćenje podova dodajte ovaj začin i kuća će mirisati danima

3 h

0
На прољеће поспите једну намирницу по корову и биће уништен једном заувијек

Savjeti

Na proljeće pospite jednu namirnicu po korovu i biće uništen jednom zauvijek

19 h

0
Сушење одјеће

Savjeti

Osušite odjeću zimi za samo 2 sata uz pomoć ovog trika

22 h

0
Трик злата вриједан: Намирница коју сви имате код куће спречава стварње леда у фрижидеру

Savjeti

Trik zlata vrijedan: Namirnica koju svi imate kod kuće sprečava stvarnje leda u frižideru

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

07

U plivanju za časni krst učestvovao i petogodišnjak

13

07

Cjenovnik crkve zapalio mreže: Naplaćuju oprost

13

01

Najgore snajke na svijetu se rađaju samo u tri znaka horoskopa

12

59

Tjentište eksplodira u julu: Skunk Anansie, Onyx, Senidah, Zoster, Goblini i Artan Lili prva imena Jelen OK Festa!!

12

56

Isplivali jezivi detalji: Bakić porukom namamljen u šumu, pa likvidiran

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner