Krenula bogojavljenska litija u Banjaluci

19.01.2026
12:19
Veliki broj vjernika krenuo je u bogojavljenskoj litiji ispred Sabornog hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci prema gradskom mostu gdje će biti održano plivanje za Časni krst.
Vjernike u litiji predvodi Njegovo preosveštenstvo episkop marčanski Sava i sveštenstvo Eparhije banjalučke.
Litija će se kretati od Sabornog hrama ulicama grada do mosta Patre, gdje će biti osveštana voda, a potom obavljeno plivanje za Časni krst.
Prethodno je u Sabornom hramu Hrista Spasitelja episkop Sava služio Svetu arhijerejsku liturgiju.
