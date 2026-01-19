Logo
Krenula bogojavljenska litija u Banjaluci

19.01.2026

12:19

Kренула богојављенска литија у Бањалуци
Foto: ATV

Veliki broj vjernika krenuo je u bogojavljenskoj litiji ispred Sabornog hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci prema gradskom mostu gdje će biti održano plivanje za Časni krst.

Vjernike u litiji predvodi Njegovo preosveštenstvo episkop marčanski Sava i sveštenstvo Eparhije banjalučke.

Litija će se kretati od Sabornog hrama ulicama grada do mosta Patre, gdje će biti osveštana voda, a potom obavljeno plivanje za Časni krst.

Prethodno je u Sabornom hramu Hrista Spasitelja episkop Sava služio Svetu arhijerejsku liturgiju.

