Putin dobio poziv da se priključi Savjetu za mir za Gazu

Ruski predsjednik Vladimir Putin dobio je poziv da se pridruži Savjetu za mir za Gazu, a Kremlj trenutno proučava prijedlog, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Da, zaista, predsjednik Putin je takođe dobio poziv putem diplomatskih kanala da se pridruži ovom Savjetu za mir - rekao je Peskov novinarima.

Svijet Pucnjava u gradskoj upravi u Češkoj - ima mrtvih i ranjenih

Trenutno proučavamo sve detalje ovog prijedloga, istakao je portparol ruskog predsjednika.

Predsjednik SAD Donald Tramp je ranije najavio formiranje Savjeta za mir“ za Gazu i obećao da će uskoro otkriti njegove članove.

Zdravlje Trčanje po hladnom vremenu može biti prijatnije nego ljeti: Evo zbog čega

Savjet uključuje državnog sekretara SAD Marka Rubija, Trampovog specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa, zeta američkog lidera, investitora Džareda Kušnera, bivšeg britanskog premijera Tonija Blera, predsjednika Svjetske banke Adžaja Bangu i zamjenika savetnika za nacionalnu bezbjednost SAD Roberta Gabrijela, navela je Bijela kuća.