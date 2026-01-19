Putin dobio poziv da se priključi Savjetu za mir za Gazu

19.01.2026
12:09
Komentari:0
Ruski predsjednik Vladimir Putin dobio je poziv da se pridruži Savjetu za mir za Gazu, a Kremlj trenutno proučava prijedlog, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- Da, zaista, predsjednik Putin je takođe dobio poziv putem diplomatskih kanala da se pridruži ovom Savjetu za mir - rekao je Peskov novinarima.
Trenutno proučavamo sve detalje ovog prijedloga, istakao je portparol ruskog predsjednika.
Predsjednik SAD Donald Tramp je ranije najavio formiranje Savjeta za mir“ za Gazu i obećao da će uskoro otkriti njegove članove.
Savjet uključuje državnog sekretara SAD Marka Rubija, Trampovog specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa, zeta američkog lidera, investitora Džareda Kušnera, bivšeg britanskog premijera Tonija Blera, predsjednika Svjetske banke Adžaja Bangu i zamjenika savetnika za nacionalnu bezbjednost SAD Roberta Gabrijela, navela je Bijela kuća.
