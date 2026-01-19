Japanska premijerka raspušta parlament

19.01.2026
10:55
Komentari:0
Prva japanska premijerka Sanae Takaiči u ponedjeljak je objavila da će raspustiti donji dom parlamenta zemlje zbog prijevremenih izbora.
Obraćajući se na konferenciji za novinare u Tokiju, Takaičijeva je rekla da će parlament biti raspušten u petak, kada se zastupnici sastanu na zakazanoj sjednici.
Izabrana je prošlog oktobra za 104. premijerku zemlje.
Svijet
Izbori, koji su se direktno trebali održati najkasnije do oktobra 2028., sada bi se mogli održati već 8. februara.
Stranka ili koalicija treba najmanje 233 mjesta u donjem domu japanskog dvodomnog parlamenta od 465 članova da bi izabrala premijera, objašnjava "Anadolija".
