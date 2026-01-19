Logo
Large banner

Orban: Solidarnost sa španskim narodom u teškom trenutku

19.01.2026

09:59

Komentari:

0
Орбан: Солидарност са шпанским народом у тешком тренутку
Foto: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Mađarski premijer Viktor Orban istakao je da Mađarska stoji u solidarnosti sa španskim narodom, nakon što je u sudaru dva voza na jugu Španije poginulo najmanje 39 ljudi.

"Naše misli i molitve su sa žrtvama i njihovim porodicama nakon tragične željezničke nesreće u Španiji", napisao je Orban na "Iksu".

U sinoćnjoj željezničkoj nesreći u Španiji, kada su dva voza iskočila iz šina, poginulo je najmanje 39 ljudi, a broj povređenih povećan je na najmanje 73, od kojih je 24 u teškom stanju.

Podijeli:

Tag:

Viktor Orban

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Француској пријети потоп: Почела евакуација становништва

Svijet

Francuskoj prijeti potop: Počela evakuacija stanovništva

3 h

0
Дјечак (2) доживио мождану смрт након операције: Родитељи се надали чуду, криве љекаре за немар

Svijet

Dječak (2) doživio moždanu smrt nakon operacije: Roditelji se nadali čudu, krive ljekare za nemar

3 h

0
Руска ПВО оборила 92 украјинска дрона

Svijet

Ruska PVO oborila 92 ukrajinska drona

4 h

0
Хаос у жељезничком саобраћају након несреће у Шпанији

Svijet

Kolaps nakon teške nesreće: Poremećen saobraćaj više od 200 vozova

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

07

U plivanju za časni krst učestvovao i petogodišnjak

13

07

Cjenovnik crkve zapalio mreže: Naplaćuju oprost

13

04

Dalibor Kajiš prvi doplivao do Časnog krsta u Banjaluci

13

01

Najgore snajke na svijetu se rađaju samo u tri znaka horoskopa

12

59

Tjentište eksplodira u julu: Skunk Anansie, Onyx, Senidah, Zoster, Goblini i Artan Lili prva imena Jelen OK Festa!!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner