Orban: Solidarnost sa španskim narodom u teškom trenutku

Mađarski premijer Viktor Orban istakao je da Mađarska stoji u solidarnosti sa španskim narodom, nakon što je u sudaru dva voza na jugu Španije poginulo najmanje 39 ljudi.

"Naše misli i molitve su sa žrtvama i njihovim porodicama nakon tragične željezničke nesreće u Španiji", napisao je Orban na "Iksu".

U sinoćnjoj željezničkoj nesreći u Španiji, kada su dva voza iskočila iz šina, poginulo je najmanje 39 ljudi, a broj povređenih povećan je na najmanje 73, od kojih je 24 u teškom stanju.