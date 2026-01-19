Orban: Solidarnost sa španskim narodom u teškom trenutku

19.01.2026
09:59
Komentari:0
Mađarski premijer Viktor Orban istakao je da Mađarska stoji u solidarnosti sa španskim narodom, nakon što je u sudaru dva voza na jugu Španije poginulo najmanje 39 ljudi.
"Naše misli i molitve su sa žrtvama i njihovim porodicama nakon tragične željezničke nesreće u Španiji", napisao je Orban na "Iksu".
U sinoćnjoj željezničkoj nesreći u Španiji, kada su dva voza iskočila iz šina, poginulo je najmanje 39 ljudi, a broj povređenih povećan je na najmanje 73, od kojih je 24 u teškom stanju.
