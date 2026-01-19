Kolaps nakon teške nesreće: Poremećen saobraćaj više od 200 vozova

Izvor:
Zbog željezničke nesreće u blizini grada Adamuz u Kordobi u Španiji u kojoj je poginulo najmanje 39 ljudi, došlo je do poremećaja željezničkog saobraćaja u cijeloj zemlji, pri čemu je više od 200 vozova pogođeno poremećajem.
Očekuje se da izmjene traju najmanje do kraja dana, prenosi televizija Espanja.
Konkretno, neće biti saobraćaja na brzim prugama između Madrida i andaluzijskih gradova Sevilje, Kordobe, Malage i Uelve.
Obustavljeno je svih 113 dnevnih vožnji brzim vozom između Madrida i Andaluzije koje obavljaju tri kompanije, ali nastavljaju se usluge na srednjim i dugim relacijama.
Do nesreće je došlo juče kada su dva vagona iskočila iz šina.
Broj žrtava mogao bi biti ponovo povećan u narednim satima, jer je jedan od iskliznulih vagona ''teško oštećen'', rekao je predsjednik regionalne vlade Andalzuije Huanma Moreno.
Jedan od poginulih je i mašinovođa.
Andaluzijska regionalna vlada zatražila je intervenciju Vojne jedinice za vanredne situacije kako bi pomogla u spasilačkim naporima, a izvori iz Vladine delegacije potvrdili su da je vojni kontingent već na putu do tog područja.
Nesreća se dogodila oko 19.45 časova u gradu Adamus u južnoj španskoj pokrajini Andaluzija, kada je voz iz Malage za Madrid iskočio iz šina i upao na susjedni kolosijek gdje se nalazio voz koji je iz Madrida išao za Uelvu, što je dovelo do toga da i drugi voz iskoči iz šina.
Do nesreće je došlo na dionici pruge koja je renovirana u maju prošle godine, pri čemu je voz koji je iskočio iz šina bio ''relativno nov'', odnosno star četiri godine.
Uzrok iskliznuća iz šina trenutno nije poznat.
