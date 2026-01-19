Kolaps nakon teške nesreće: Poremećen saobraćaj više od 200 vozova

Zbog željezničke nesreće u blizini grada Adamuz u Kordobi u Španiji u kojoj je poginulo najmanje 39 ljudi, došlo je do poremećaja željezničkog saobraćaja u cijeloj zemlji, pri čemu je više od 200 vozova pogođeno poremećajem.

Očekuje se da izmjene traju najmanje do kraja dana, prenosi televizija Espanja.

Društvo Političari danas odlučuju o najnižim penzijama

Konkretno, neće biti saobraćaja na brzim prugama između Madrida i andaluzijskih gradova Sevilje, Kordobe, Malage i Uelve.

Obustavljeno je svih 113 dnevnih vožnji brzim vozom između Madrida i Andaluzije koje obavljaju tri kompanije, ali nastavljaju se usluge na srednjim i dugim relacijama.

Do nesreće je došlo juče kada su dva vagona iskočila iz šina.

Broj žrtava mogao bi biti ponovo povećan u narednim satima, jer je jedan od iskliznulih vagona ''teško oštećen'', rekao je predsjednik regionalne vlade Andalzuije Huanma Moreno.

Scena Srpska pjevačica ponijela fiksni telefon na svirku

Jedan od poginulih je i mašinovođa.

Andaluzijska regionalna vlada zatražila je intervenciju Vojne jedinice za vanredne situacije kako bi pomogla u spasilačkim naporima, a izvori iz Vladine delegacije potvrdili su da je vojni kontingent već na putu do tog područja.

Nesreća se dogodila oko 19.45 časova u gradu Adamus u južnoj španskoj pokrajini Andaluzija, kada je voz iz Malage za Madrid iskočio iz šina i upao na susjedni kolosijek gdje se nalazio voz koji je iz Madrida išao za Uelvu, što je dovelo do toga da i drugi voz iskoči iz šina.

Do nesreće je došlo na dionici pruge koja je renovirana u maju prošle godine, pri čemu je voz koji je iskočio iz šina bio ''relativno nov'', odnosno star četiri godine.

Zanimljivosti Bogojavljenska vodica se nikada ne kvari: Evo zašto je to tako

Uzrok iskliznuća iz šina trenutno nije poznat.