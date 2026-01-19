Preminuo reditelj ''Kralja lavova''

Logo
Rodžer Alers, reditelj i umjetnik najpoznatiji po svom radu na animiranom klasiku „Kralj lavova“ iz 1994. godine, preminuo je u 76. godini. Vijest o njegovoj smrti potvrdio je producent i čest saradnik Dejv Bosert na društvenim mrežama.

„Duboko sam ožalošćen viješću da je naš prijatelj Rodžer Alers krenuo na svoje sljedeće putovanje. Upravo smo se dopisivali imejlovima prošle nedjelje dok je putovao Egiptom, što ovaj gubitak čini još nestvarnijim. Rodžer je bio izuzetno nadaren umjetnik i filmski stvaralac, pravi stub renesanse Diznijeve animacije“, napisao je Bosert na Fejsbuku.

Bogata karijera u Dizniju

Alers je u Dizniju radio kao autor priče na filmovima „Oliver i družina“, „Mala sirena“ i „Spasioci u Australiji“, nakon čega je postao glavni autor priče na filmu „Ljepotica i zvijer“.

Zajedno sa Robom Minkofom režirao je „Kralja lavova“, a bio je i značajno uključen u brodvejsku scensku adaptaciju filma. Za svoj rad na predstavi bio je nominovan za nagradu Toni za najbolji libreto mjuzikla, dok je sam mjuzikl osvojio Tonija za najbolji mjuzikl.

Kasnije je radio na projektima „Lilo i Stič“, „Povratak u Zemlju Nedođiju“ i „Kralj lavova 1½“, kao i na filmovima van Diznija, poput „Sezona lova“ i „Prorok“.

