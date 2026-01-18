U Muzeju Kozare izložba umjetnika iz Srpske i Srbije

U Muzeju Kozare u Prijedoru u toku je izložba radova nastalih na likovnoj koloniji "Rakani 2024".

Riječ je o radovima koji predstavljaju slikarski osvrt umjetnika iz Srpske i Srbije.

Izložba je rezultat uspješne saradnje Muzeja Kozare sa Kulturno-obrazovnim centrom iz Novog Grada.

"Izuzetna prilika da i prijedorska publika i uopšte likovna publika naših prostora svjedoči onom što je naša domaća likovna scena, da se negdje upozna sa onim šta je trenutna preokupacija, nešto što su trenutne tendencije u umjetnosti danas kod nas, nešto što je taj preovladavajući senzibilitet", kaže Daria Vujasin, teoretičar umjetnosti.

Kolonija je nastala na inicijativu jugoslovenskih umjetnika Boška Karanovića i Stojana Ćelića.

"Negdje smo na tragu te osnovne ideje da svake godine u avgustu na obalama rijeke Une okupljamo desetak likovnih umjetnika i stvaramo u jednom prekrasnom prostoru", rekla je Mirjana Drljača, direktor Kulturno-obrazovnog centra, Novi Grad.

"Ta kolonija je sama po sebi ima svoju tradiciju već od 1985. godine i predstavlja veliki značaj u kulturi za ovaj region, grada Prijedora i Novog Grada", kaže Nikola Dabić, kustos Muzeja Kozare.

Likovna kolonija "Rakani“ traje četiri decenije. U njenom radu učestvovalo je više od 250 akademskih slikara, grafičara i kipara, a u Muzeju Kozare otvorena je do 6. februara.