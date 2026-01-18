Logo
Large banner

U Muzeju Kozare izložba umjetnika iz Srpske i Srbije

Izvor:

ATV

18.01.2026

19:39

Komentari:

0
Изложба Ракани
Foto: ATV

U Muzeju Kozare u Prijedoru u toku je izložba radova nastalih na likovnoj koloniji "Rakani 2024".

Riječ je o radovima koji predstavljaju slikarski osvrt umjetnika iz Srpske i Srbije.

Izložba je rezultat uspješne saradnje Muzeja Kozare sa Kulturno-obrazovnim centrom iz Novog Grada.

"Izuzetna prilika da i prijedorska publika i uopšte likovna publika naših prostora svjedoči onom što je naša domaća likovna scena, da se negdje upozna sa onim šta je trenutna preokupacija, nešto što su trenutne tendencije u umjetnosti danas kod nas, nešto što je taj preovladavajući senzibilitet", kaže Daria Vujasin, teoretičar umjetnosti.

Kolonija je nastala na inicijativu jugoslovenskih umjetnika Boška Karanovića i Stojana Ćelića.

"Negdje smo na tragu te osnovne ideje da svake godine u avgustu na obalama rijeke Une okupljamo desetak likovnih umjetnika i stvaramo u jednom prekrasnom prostoru", rekla je Mirjana Drljača, direktor Kulturno-obrazovnog centra, Novi Grad.

"Ta kolonija je sama po sebi ima svoju tradiciju već od 1985. godine i predstavlja veliki značaj u kulturi za ovaj region, grada Prijedora i Novog Grada", kaže Nikola Dabić, kustos Muzeja Kozare.

Likovna kolonija "Rakani“ traje četiri decenije. U njenom radu učestvovalo je više od 250 akademskih slikara, grafičara i kipara, a u Muzeju Kozare otvorena je do 6. februara.

Podijeli:

Tagovi:

slikanje

izložba

Kozara

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Концерт Сопот бенда са Гудачким оркестром НПРС-а и гостима

Kultura

Koncert Sopot benda sa Gudačkim orkestrom NPRS-a i gostima

2 d

0
Серија “Адолесценција” добиће и другу сезону

Kultura

Serija “Adolescencija” dobiće i drugu sezonu

2 d

0
Премијерно приказан руски документарац о православним светињама

Kultura

Premijerno prikazan ruski dokumentarac o pravoslavnim svetinjama

3 d

0
Творац ''Squid Game'' припрема нову серију

Kultura

Tvorac ''Squid Game'' priprema novu seriju

4 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

00

”Hoće li penzioneri vraćati novac”: Težak prijedlog Dubravca udara na sve u Srpskoj

20

42

Užas u Trebinju: U telefonu muškarca pronađeni snimci gole djece

20

31

Sramno: Natočio 48 KM goriva i pobjegao, objavljen i snimak

20

19

Novi težak udes u BiH - ima povrijeđenih

20

09

Dodik: Protiv nove Vlade biće oni koji bi srpsku da predaju sarajevskoj čaršiji

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner