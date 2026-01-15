Premijerno prikazan ruski dokumentarac o pravoslavnim svetinjama

U Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo premijerno je prikazan ruski dokumentarni film "Jedan Bog, jedan put", koji je ekipa grada Krasnodara snimila o pravoslavnim svetinjama na području Sarajevsko-romanijske i Gornjodrinske regije.

Protojerej-stavrofor Vladimir Stupar rekao je da ovaj film otkriva duhovnu dimenziju i povezanost srpskog i ruskog pravoslavnog naroda, te pojasnio da ova dva naroda ujedinjuje pravoslavna vjera, odnosno Gospod Bog Isus Hristos koji je rekao "ja sam put istine i život".

"Zaista, taj jedan put jeste put Bogočovjeka koji živi svaki pravoslavni hrišćanin, ma gdje se nalazio, ma kojim jezikom govorio", istakao je Stupar i dodao da srpski i ruski narod ujedinjuje jedna vjera, jedan Gospod, jedan otac nebeski i crkva.

Prema njegovim riječima, večeras se pokazuje kolika je bliskost ova dva naroda iako postoji fizička udaljenost.

Stupar je rekao da je ekipa iz Krasnodara došla da upozna srpski narod, Sarajevsko-romanijsku i Gornjopodrinjsku regiju, te dodao da su ostali iznenađeni koliko je vjera kod srpskog naroda ovih regija prisutna i koliko narod živi duhovnim životom, te ima ljubavi prema Gospodu i svojoj crkvi.

Predstavnik Imperatorskog carskog palestinsko-hrišćanskog udruženja Mihail Šelutko rekao je da su ovim filmom htjeli da pokažu kako su ruske oči vidjele svetinje u Republici Srpskoj, ali i njen narod, dodajući da nisu bili u mogućnosti da prikažu sve srpske crkve.

Prema njegovim riječima, snimanje filma trajalo je sedam dana, a njime se pokazuje jedan dio ruske duše, odnos prema srpskim svetinjama, a sve u odnosu na carsku porodicu koja je obilazila srpske crkve i manastire i ostavljala određene darove.

- Ovo je naš način da nastavimo saradnju i druženje srpskog i ruskog naroda koji traje više od hiljadu godina - rekao je Šelutko i dodao da to druženje počinje još od Svetog Save i ruskog monaha.

Zahvaljujući rukovodstvu Istočnog Sarajeva i Krasnodara koji su omogućili snimanje filma, Šelutko je izrazio nadu da će on pomoći u zbližavanju srca dva naroda.

Predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Boško Jugović rekao je da pravoslavna vjera predstavlja most u današnje vrijeme, kada je civilizacija pred mnogim iskušenjima, te dodao da je ovaj film dokaz da postoji duhovna veza Republike Srpske i Ruske Federacije, kao i da dva bratska grada Istočno Sarajevo i Krasnodar imaju dosta toga sličnog.

- Naša braća iz Krasnodara su našla najbolji mogući način da nam poklone nešto što nam treba, a mi smo imali šta da pokažemo - rekao je Jugović novinarima.

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić rekao je da je ovaj film još jedna aktivnost dva bratska grada, te dodao da je ekipa iz Krasnodara prethodno snimala sličan film u Srbiji.

On je rekao da film govori o suštinskom odnosu Srpske pravoslavne crkve i Ruske pravoslavne crkve, da je baza pravoslavlje i ono što je zajedničko u sjajnim pobratimskim odnosima Istočnog Sarajeva i Krasnodara koji traju skoro dvije godine.

Ćosić je podsjetio da su dva grada razmjenjivala mlade ljude, odnosno da su bile obostrane posjete kroz škole, ali i sportskih klubova, administracija, dvije crkve, te izrazio nadu da će u narednom periodu biti i privredna saradnja Istočnog Sarajeva i Krasnodara.

Prije promocije filma publici u Istočnom Sarajevu su se putem onlajn platforme obratili gradonačelnik Krasnodara Jevgenij Naumov, predsjednik Gradske dume Vera Galuško i mitropolit jekatarinodarski i kubanjski Vasilije.