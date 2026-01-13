Logo
Raspisan poziv za statiste u filmu "Linija", snimanje na Romaniji

SRNA

13.01.2026

09:34

Raspisan je javni poziv za statiste u filmu i televizijskoj seriji "Linija" o doktoru Miodragu Laziću i epskom egzodusu sarajevskih Srba, a završne scene biće snimane 7. februara na Romaniji.

Završne scene, uključujući i scenu egzodusa sarajevskih Srba, biće na području Istočnog Sarajeva, odnosno na Ravnoj Romaniji i u mjestu Sokolovići.

Za scenu egzodusa, osim statista, biće potrebna vozila iz tog vremena, kamioni, mali automobili, traktori, konjske /volovske/ zaprege.

U Višegradu je održan radni sastanak povodom nastavka snimanja filma "Linija", a asistent reditelja i jedan od glumaca u filmu Mlađan Crkvenjaš rekao je da je pred ekipom snimanje najzahtjevnijih kadrova koji se odnose na egzodus srpskog stanovništva iz Sarajeva 1996. godine.

"Ovom prilikom upućujemo javni poziv svima koji žele da učestvuju kao statisti da nam se pridruže", istakao je Crkvenjaš koji tumači lik oficira koji predstavlja simbol više komandanata iz sastava Sarajevsko-romanijskog korpusa.

On je naveo da ovaj projekat za njega ima posebnu težinu i značaj jer je lično poznavao doktora Lazića.

Zahvalio je opštini Višegrad i opštinskoj Boračkoj organizaciji na podršci i logistici koje pružaju produkciji filma, te istakao da je do sada realizovana većina planiranih scena.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurđević rekao je da je film "Linija" važan podsjetnik na žrtvu, humanost i istorijske događaje koji su obilježili srpski narod i pozvao je sugrađane da svojim učešćem doprinesu autentičnosti scena.

Igrani film i televizijska serija "Linija" inspirisani su motivima iz knjige "Dnevnik ratnog hirurga" doktora Miodraga Lazića, koji je preminuo u aprilu, 2020. godine.

Priča govori o njegovoj humanosti, hrabrosti i radu u najtežim uslovima ratne bolnice, spasivši na hiljade života.

Film i seriju režira profesor Akademije umjetnosti u Beogradu Dragoljub Elčić, a scenario potpisuje književnik Željko Pržulj.

Svi koji žele da učestvuju u snimanju scena mogu da se prijave na brojeve 065/663-504 Saša Planinčić i 066/877-131 Žana Podinić.

Zainteresovani građani koji žele da učestvuju u snimanju filma „Linija“ mogu se prijaviti putem broja telefona 065/568-451, a kontakt osoba je Milan Đukić.

Premijerno prikazivanje filma planirano je za septembar ove godine.

