Otkriveni vrijeme i mjesto sahrane muzičara Ljube Ninkovića

09.01.2026
Čuveni srpski muzičar Ljuba Ninković biće sahranjen u Beogradu.
Ljubomir Ljuba Ninković, gitarista i vokal grupa "S Vremena na vreme", "Šarm", "Tunel" i "Bilja Krstić & Bistrik Orkestra", preminuo je u 76. godini.
Kako je danas objavio njegov dugogodišnji prijatelj, novinar Radio Beograda Željko Stefanović, Ninković će biti sahranjen 13. januara na Novom bežanijskom groblju.
"Posljednji ispraćaj našeg prijatelja Ljube Ninkovića je u utorak, 13. januara, u 11.45 časova na Novom bježanijskom groblju. Opelo pola sata ranije", objavio je Stafnović na Fejsbuku.
Ljuba Ninković je bio muzičar, kompozitor, autor i brat našeg poznatog glumca Slobodana Bode Ninkovića.
