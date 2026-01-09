Logo
Large banner

Otkriveni vrijeme i mjesto sahrane muzičara Ljube Ninkovića

Izvor:

B92

09.01.2026

17:47

Komentari:

0
Откривени вријеме и мјесто сахране музичара Љубе Нинковића
Foto: Pixabay

Čuveni srpski muzičar Ljuba Ninković biće sahranjen u Beogradu.

Ljubomir Ljuba Ninković, gitarista i vokal grupa "S Vremena na vreme", "Šarm", "Tunel" i "Bilja Krstić & Bistrik Orkestra", preminuo je u 76. godini.

Kako je danas objavio njegov dugogodišnji prijatelj, novinar Radio Beograda Željko Stefanović, Ninković će biti sahranjen 13. januara na Novom bežanijskom groblju.

Ruka, bol, zglob

Zdravlje

Šta nam rade "zimski bolovi"?

"Posljednji ispraćaj našeg prijatelja Ljube Ninkovića je u utorak, 13. januara, u 11.45 časova na Novom bježanijskom groblju. Opelo pola sata ranije", objavio je Stafnović na Fejsbuku.

Ljuba Ninković je bio muzičar, kompozitor, autor i brat našeg poznatog glumca Slobodana Bode Ninkovića.

(b92)

Podijeli:

Tagovi:

Ljubo Ninković

sahrana

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Техеран Иран

Svijet

Teheran: Opljačkano 26 banka i spaljeno 25 džamija

3 h

0
Тробојке на камионима: Овако је обиљежен Дан Републике у Невесињу

Republika Srpska

Trobojke na kamionima: Ovako je obilježen Dan Republike u Nevesinju

4 h

0
Авион Стејт департмента слетио у Каракас

Svijet

Avion Stejt departmenta sletio u Karakas

4 h

0
Почињу Теслини дани у Њујорку, трајаће до 14. јануара

Svijet

Počinju Teslini dani u Njujorku, trajaće do 14. januara

4 h

0

Više iz rubrike

Премијера документарног филма "Послије забаве"

Kultura

Premijera dokumentarnog filma "Poslije zabave"

7 h

0
Млади гуслар Лука чува српску традицију у Аустралији

Kultura

Mladi guslar Luka čuva srpsku tradiciju u Australiji

2 d

0
Бранимир Брстина

Kultura

Hitno operisan: Branimir Brstina doživio infarkt

6 d

0
Вук Костић једва остао жив током снимања серије

Kultura

Vuk Kostić jedva ostao živ tokom snimanja serije

6 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

26

"Živjeće ognjište": Kako je proslavljen Dan Republike?

21

19

Igokea pred Kluž: Pobjedom započeti Novu godinu

21

12

Slijedi zabrana velikim investitorima kupovine kuća?

21

08

Otkriven džinovski asteroid koji se vrti kao čigra

21

02

Žalgiris razbio Zvezdu u Kaunasu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner