Logo
Large banner

Vuk Kostić jedva ostao živ tokom snimanja serije

Izvor:

Agencije

03.01.2026

20:36

Komentari:

0
Вук Костић једва остао жив током снимања серије

Vuk Kostić je u seriji "Porodica", koja govori o hapšenju Slobodana Miloševića, morao da ima dublera jer zbog posljedica korona virusa, kojeg je dobio tokom snimanja serije 2020. godine, nije mogao da stoji na nogama.

Vuk Kostić u ovoj drami igra Milorada Ulemeka Legiju, komandanta Jedinice za specijalne operacije (JSO), a najzahtjevnije scene, kada Legija preskače ogradu i upada u vilu "Mir", nije mogao da odigra jer se baš tih dana oporavljao od Kovida-19.

Хапшење Николаса Мадура

Svijet

Da li je fotografija hapšenja Madura lažna: Pojavile se tvrdnje

"Serija 'Porodica' mi je bila prvi posao poslije dva mjeseca lokdauna. Bilo je malo čudno snimati, ali jedva sam čekao da počnemo. Svi smo došli željni da radimo i ja sam se razbolio u toku snimanja. Poslije dvadesetak dana vratio sam se na set. Morao sam da nastavim sa radom, iako nisam mogao da stojim na nogama, da se krećem. Nisam imao snage da pređem 20 metara, niti da preskočim ogradu kao što je bilo napisano u scenariju. Zbog toga su angažovali dublera", otkrio je Kostić.

Koliko je teško podnosio snimanje, pokazuje i činjenica da je ekipa serije morala da mu pomaže da bi uopšte stajao.

"Podbadali su me na neke rašlje, štake da bih mogao da izdržim, a te iste scene je snimao dubler iz kontraplana", ispričao je.

Glumac je imao nesreću da se čak dva puta zarazi koronom.

"Jedva sam živ ostao", priznaje.

аутопут

Srbija

Putujete kroz Srbiju - uvedene velike promjene na auto-putevima

Kada se pročulo da je Kostić dobio ulogu Legije, mnogi su prokomentarisali da Ulemeka baš vide u ovom glumcu.

Vuku nije jasno zbog čega je to tako, jer smatra da on i bivši komandant JSO nemaju nikakve sličnosti.

"Nemam nikakve veze sa Legijom, kog tumačim u seriji. Igrom slučaja znam neke ljude koji su ga poznavali i oni su mi rekli da je ljude zvao Mićo. Po tome smo jedino slični, jer i ja kada nekom ne znam ime, govorim Badžo", rekao je Kostić.

On dodaje da mu nije lako da gleda "Porodicu" jer ga podsjeća na loš period života koji je te 2001. godine imao.

"Teško mi je da gledam seriju, pogotovo kada čujem onu muziku na kraju. Pomislim: 'Pusti me devedesetih i tih loših godina'. Kada je uhapšen Milošević, umro mi je otac Pljaka, tako da sam taj period potisnuo, brat mi je nakon 40 dana otišao na brod. Imam svoj doživljaj tog perioda, tako da se hapšenja i cijele te fame ni ne sjećam", ispričao je.

Podijeli:

Tagovi:

Vuk Kostić

korona virus

Kovid 19

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ужас у фризерском салону: Напао бившу дјевојку, па избо њеног колегу

Hronika

Užas u frizerskom salonu: Napao bivšu djevojku, pa izbo njenog kolegu

2 h

0
Несрећа у Дервенти

Hronika

Poznat identitet mladića stradalog u jezivoj nesreći

2 h

0
Трентино

Zanimljivosti

Ovaj grad nudi 100.000 da se preselite i da kupite nekretninu za 1 evro

2 h

0
И радници из БиХ се морају спремити на нови закон у Њемачкој

Ekonomija

I radnici iz BiH se moraju spremiti na novi zakon u Njemačkoj

3 h

0

Više iz rubrike

Ruža cvijet

Kultura

Preminuo poznati srpski glumac i voditelj

13 h

0
Преминуо новинар Мате Мештровић

Kultura

Preminuo novinar Mate Meštrović

3 d

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Kultura

Dodik: Dječije pozorište dalo veliki doprinos edukaciji i razvoju ličnosti mladih generacija

4 d

0
Четврти повратак "Бриџертона": Нетфликс објавио нови трејлер

Kultura

Četvrti povratak "Bridžertona": Netfliks objavio novi trejler

5 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

08

Kazne visoke: Uvode zabrane grijanja na ugalj i drva

22

05

Aca Lukas pobjesnio na bini i napravio totalni haos - VIDEO

22

01

Obilje novca stiže za ove znakove već naredne sedmice

21

50

Kako je Donald Tramp ostao ''razočaran'' zbog Ane Ivanović

21

42

Teška nesreća u Banjaluci: Udaren pješak kod škole

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner