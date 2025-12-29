Četvrti povratak "Bridžertona": Netfliks objavio novi trejler

Prvi dio četvrte sezone popularne serije stiže 29. januara na "Netfliks", dok će drugi dio premijerno biti dostupan od 26. februara.

U trećoj sezoni, prijatelji iz djetinjstva Penelopi Federington i Kolin Bridžerton konačno se okupljaju, kada se njihovo dugogodišnje prijateljstvo pretvara u ljubav i brak. Međutim, sve do susreta sa Sofijom na maskenbalu, Kolinov brat Benedikt više je usmjeren na slikarstvo i razne avanture.

"On je razvratnik", kako ga njegove sestre opisuju u trejleru. Serija "Bridžerton", nastala po romanima Džulije Kvin u produkciji Šonde Rajms, od premijere 2020. godine prerasla je u globalni pop-kulturni fenomen. Kombinacija romantične drame, raskošne scenografije i kostima, moderne muzike u klasičnim aranžmanima, kao i savremenog pristupa istorijskom žanru, učinila je seriju jednom od najgledanijih "Netfliksovih" produkcija svih vremena, prenosi Glas Srpske.