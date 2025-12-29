Četvrti povratak "Bridžertona": Netfliks objavio novi trejler

Izvor:
Glas Srpske
29.12.2025
19:44
Striming servis "Netfliks" objavio je trejler za četvrtu sezonu svoje hit serije "Bridžerton".
Prvi dio četvrte sezone popularne serije stiže 29. januara na "Netfliks", dok će drugi dio premijerno biti dostupan od 26. februara.
U trećoj sezoni, prijatelji iz djetinjstva Penelopi Federington i Kolin Bridžerton konačno se okupljaju, kada se njihovo dugogodišnje prijateljstvo pretvara u ljubav i brak. Međutim, sve do susreta sa Sofijom na maskenbalu, Kolinov brat Benedikt više je usmjeren na slikarstvo i razne avanture.
"On je razvratnik", kako ga njegove sestre opisuju u trejleru. Serija "Bridžerton", nastala po romanima Džulije Kvin u produkciji Šonde Rajms, od premijere 2020. godine prerasla je u globalni pop-kulturni fenomen. Kombinacija romantične drame, raskošne scenografije i kostima, moderne muzike u klasičnim aranžmanima, kao i savremenog pristupa istorijskom žanru, učinila je seriju jednom od najgledanijih "Netfliksovih" produkcija svih vremena, prenosi Glas Srpske.
