Logo
Large banner

Četvrti povratak "Bridžertona": Netfliks objavio novi trejler

Izvor:

Glas Srpske

29.12.2025

19:44

Komentari:

0
Четврти повратак "Бриџертона": Нетфликс објавио нови трејлер
Foto: Youtube/@Netflix/screenshot

Striming servis "Netfliks" objavio je trejler za četvrtu sezonu svoje hit serije "Bridžerton".

Prvi dio četvrte sezone popularne serije stiže 29. januara na "Netfliks", dok će drugi dio premijerno biti dostupan od 26. februara.

U trećoj sezoni, prijatelji iz djetinjstva Penelopi Federington i Kolin Bridžerton konačno se okupljaju, kada se njihovo dugogodišnje prijateljstvo pretvara u ljubav i brak. Međutim, sve do susreta sa Sofijom na maskenbalu, Kolinov brat Benedikt više je usmjeren na slikarstvo i razne avanture.

Tomas Šelbi

Kultura

Na Netfliksu izlazi film "Peaky Blinders", pogledajte povratak Tomasa Šelbija

"On je razvratnik", kako ga njegove sestre opisuju u trejleru. Serija "Bridžerton", nastala po romanima Džulije Kvin u produkciji Šonde Rajms, od premijere 2020. godine prerasla je u globalni pop-kulturni fenomen. Kombinacija romantične drame, raskošne scenografije i kostima, moderne muzike u klasičnim aranžmanima, kao i savremenog pristupa istorijskom žanru, učinila je seriju jednom od najgledanijih "Netfliksovih" produkcija svih vremena, prenosi Glas Srpske.

Podijeli:

Tagovi:

Netfliks

serija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Варнер брос ће одбити астрономску понуду Парамоунта

Ekonomija

Varner bros će odbiti astronomsku ponudu Paramounta

1 sedm

0
Холивудски редитељ у центру скандала: Преварио Нетфликс за скоро 11 милиона долара

Kultura

Holivudski reditelj u centru skandala: Prevario Netfliks za skoro 11 miliona dolara

2 sedm

0
Божићни филмови на Нетфликсу: Један од њих је најгледанији и већ има 19 милиона прегледа

Kultura

Božićni filmovi na Netfliksu: Jedan od njih je najgledaniji i već ima 19 miliona pregleda

2 sedm

0
Клунијев најновији филм стигао на Нетфликс, да ли сте га погледали?

Kultura

Klunijev najnoviji film stigao na Netfliks, da li ste ga pogledali?

3 sedm

0

Više iz rubrike

Чувена српска глумица открила да има рак

Kultura

Čuvena srpska glumica otkrila da ima rak

1 d

0
На Нетфликсу излази филм "Peaky Blinders", погледајте повратак Томаса Шелбија

Kultura

Na Netfliksu izlazi film "Peaky Blinders", pogledajte povratak Tomasa Šelbija

5 d

0
Ruža cvijet

Kultura

Preminuo glumac iz serije ''Prijatelji''

5 d

0
Представљено побједничко рјешење: Милева Марић добија споменик

Kultura

Predstavljeno pobjedničko rješenje: Mileva Marić dobija spomenik

6 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

19

Slovenci zaprepašteni: Opljačkano i uništeno preko 100 grobova

22

17

Državna duma: Napad na Putinovu rezidenciju ne smije ostati bez odgovora

22

15

Čeda Jovanović priznao da živi sa Acom, pokazao šta rade zajedno

22

10

Nešto se čudno dešava na ušću Neretve, stručnjak zabrinut: "Nikad ih nije bilo tako malo"

22

02

Crvena zvezda dobila poziv od NBA

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner