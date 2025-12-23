Logo
Large banner

Predstavljeno pobjedničko rješenje: Mileva Marić dobija spomenik

Izvor:

SRNA

23.12.2025

17:33

Komentari:

0
Представљено побједничко рјешење: Милева Марић добија споменик
Foto: Youtube/@RTS/screenshot

Na izložbi u Naučno-tehnološkom parku u Novom Sadu predstavljeno je pobjedničko rješenje za spomenik koji će biti podignut u ovom gradu u čast srpskog matematičara i fizičara Mileve Marić Ajnštajn.

Goran Čpajak je autor pobjedničkog rješenja koje simbolično predstavlja Milevino pismo upućeno Albertu Ajnštajnu u kojem je napisala: "Mi smo jedan kamen".

U okviru obilježavanja 150 godina od rođenja poznate Srpkinje, predsjednik Pokrajinske vlade Vojvodine Maja Gojković posjetila je ovu izložbu i otkrila tablu sa nazivom amfiteatra u Naučno-tehnološkom parku koji će od danas nositi Milevino ime.

atom pixabay

Nauka i tehnologija

Najčudnija Ajnštajnova teorija postaje stvarnost?

Izložba idejnih rješenja predstavlja korak ka podizanju spomenika u čast naučnog doprinosa i istorijskog značaja Mileve Marić Ajnštajn na Beogradskom keju, dok je naziv amfiteatra trajno priznanje njenom doprinosu nauci i obrazovanju.

"Ovo je omaž velikoj ženi koja je rođena u Titelu i koja je sa suprugom živela u Novom Sadu i Kaću. Najplodonosnije doba rada Alberta Ajnštajna, kada je urađeno mnogo toga za svetsku nauku, bilo je za vreme braka sa Milevom Marić", istakla je Gojkovićeva.

Горан Селак

Republika Srpska

Selak položio vijenac na spomenik stradalim Srbima u Drakuliću

Ona je navela da je Mileva Marić Ajnštajn bila žena poznata kao supruga nobelovca i fizičara, a zapravo je simbol žene naučnika u sjenci koja je radom i talentom doprinijela da njen suprug napravi velika djela, prenosi RTV.

Radovan Jokić, predsjednik Komisije Odbora za sprovođenje odluke za podizanje spomenika Milevi Marić Ajnštajn, rekao je da će savremena umjetnička skulptura posvećena Ajnštajnovoj supruzi oplemeniti prostor na Keju i na dostojan način obilježiti njenu ličnost i djelo.

Podijeli:

Tagovi:

spomenik

Novi Sad

Mileva Marić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бивши њемачки репрезентативац Себастијан Хертнер погинуо на Дурмитору

Fudbal

Bivši njemački reprezentativac Sebastijan Hertner poginuo na Durmitoru

20 min

0
Ко је мушкарац са којим Деа Ђурђевић чека дијете

Scena

Ko je muškarac sa kojim Dea Đurđević čeka dijete

26 min

0
Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Vukanović brani prijatelja osuđenog za zadovoljavanje pohote pred djetetom

38 min

0
Месијева сестра доживјела тешку саобраћајну несрећу, вјенчање одгођено

Fudbal

Mesijeva sestra doživjela tešku saobraćajnu nesreću, vjenčanje odgođeno

48 min

0

Više iz rubrike

Свечана премијера игране ТВ серије ''Осмица“ окупила бројну публику

Kultura

Svečana premijera igrane TV serije ''Osmica“ okupila brojnu publiku

1 h

0
Узнемирујуће: Испливао снимак трагичне погибије креатора игре Call of Duty

Kultura

Uznemirujuće: Isplivao snimak tragične pogibije kreatora igre Call of Duty

8 h

0
Ruža cvijet

Kultura

Tragično preminuo kreator popularne igre

9 h

0
Звијезда чувене серије извршила самоубиство

Kultura

Zvijezda čuvene serije izvršila samoubistvo

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

41

Navijači Milana razočarani dolaskom Zlatana Ibrahimovića

17

33

Predstavljeno pobjedničko rješenje: Mileva Marić dobija spomenik

17

25

Bivši njemački reprezentativac Sebastijan Hertner poginuo na Durmitoru

17

19

Ko je muškarac sa kojim Dea Đurđević čeka dijete

17

07

Stevandić: Vukanović brani prijatelja osuđenog za zadovoljavanje pohote pred djetetom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner