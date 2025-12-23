Predstavljeno pobjedničko rješenje: Mileva Marić dobija spomenik

Na izložbi u Naučno-tehnološkom parku u Novom Sadu predstavljeno je pobjedničko rješenje za spomenik koji će biti podignut u ovom gradu u čast srpskog matematičara i fizičara Mileve Marić Ajnštajn.

Goran Čpajak je autor pobjedničkog rješenja koje simbolično predstavlja Milevino pismo upućeno Albertu Ajnštajnu u kojem je napisala: "Mi smo jedan kamen".

U okviru obilježavanja 150 godina od rođenja poznate Srpkinje, predsjednik Pokrajinske vlade Vojvodine Maja Gojković posjetila je ovu izložbu i otkrila tablu sa nazivom amfiteatra u Naučno-tehnološkom parku koji će od danas nositi Milevino ime.

Izložba idejnih rješenja predstavlja korak ka podizanju spomenika u čast naučnog doprinosa i istorijskog značaja Mileve Marić Ajnštajn na Beogradskom keju, dok je naziv amfiteatra trajno priznanje njenom doprinosu nauci i obrazovanju.

"Ovo je omaž velikoj ženi koja je rođena u Titelu i koja je sa suprugom živela u Novom Sadu i Kaću. Najplodonosnije doba rada Alberta Ajnštajna, kada je urađeno mnogo toga za svetsku nauku, bilo je za vreme braka sa Milevom Marić", istakla je Gojkovićeva.

Ona je navela da je Mileva Marić Ajnštajn bila žena poznata kao supruga nobelovca i fizičara, a zapravo je simbol žene naučnika u sjenci koja je radom i talentom doprinijela da njen suprug napravi velika djela, prenosi RTV.

Radovan Jokić, predsjednik Komisije Odbora za sprovođenje odluke za podizanje spomenika Milevi Marić Ajnštajn, rekao je da će savremena umjetnička skulptura posvećena Ajnštajnovoj supruzi oplemeniti prostor na Keju i na dostojan način obilježiti njenu ličnost i djelo.